LaLiga 2022/23: quando começa, onde assistir e os times do Campeonato Espanhol

Uma das principais competições do futebol europeu já vai começar; veja tudo sobre a disputa

A temporada de 2022/23 da LaLiga, um dos campeonatos de maior interesse do público, se aproxima após uma temporada marcada pela superioridade do Real Madrid, que conquistou o título com quatro rodadas de antecedência, e 13 pontos de vantagem para seu rival, Barcelona.

O Barcelona, que não conquista o título da Liga desde a temporada 2018/19, chega forte para a disputa da temporada 2022/23, com reforços de peso como o polonês Robert Lewandowski e o brasileiro Raphinha.

Pensando nisso, a GOAL te mostra todas as informações que você precisa sobre a nova temporada de uma das principais ligas de futebol do mundo. Veja.

Quando começa e quando termina a LaLiga 2022/23?

O Campeonato Espanhol começará no dia 12 de agosto de 2022, com a primeira rodada sendo concluída no dia 15.

Com a Copa do Mundo marcada para novembro, a LaLiga será paralisada no dia 10 de novembro, retornando apenas no dia 29 de dezembro.

A última rodada está prevista para acontecer no dia 4 de junho de 2023.

Quais times vão disputar a LaLiga em 2022/23?

Almería

Athletic Bilbao

Atlético de Madrid

Barcelona

Cádiz

Celta de Vigo

Elche

Espanyol

Getafe

Girona

Mallorca

Osasuna

Rayo Vallecano

Real Betis

Real Madrid

Real Sociedad

Real Valladolid

Sevilla

Valencia

Villarreal

Onde assistir aos jogos da LaLiga 2022/23?

Assim como foi na temporada de 2021/22, o Grupo Disney terá os direitos de transmissão do Campeonato Espanhol, com os jogos sendo transmitidos pelos canais ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming.