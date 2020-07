Premier League 2020/21: quando começa, times, onde assistir e mais do Inglês

Confira a data de início e os times participantes da próxima edição do Campeonato Inglês

A Premier League é um dos eventos de futebol mais assistidos em todo o mundo atualmente. Quem acompanhou a temporada 2019/20 do campeonato inglês viu uma temporada histórica em que o finalmente voltou a vencer um certame nacional depois de 30 anos.

Os comandados de Jürgen Klopp conseguiram brecar a arrancada vencedora do de Pep Guardiola, que vinha de um bicampeonato consecutivo. Para a próxima temporada, o já fez contratações de peso e outros times prometem melhorar seus elencos. Portanto, os Reds terão que batalhar muito se quiserem se manter no topo da tabela da próxima campanha.

Assim, confira tudo sobre a Premier League 2020/21, com direito a times participantes, data de início e onde assistir no .

Quando começa a Premier League 2020/21?

Devido a pandemia do coronavírus, que atrasou o encerramento da atual temporada , a Premier League 2020/21 começará em setembro de 2020. O primeiro jogo da nova temporada do campeonato inglês acontecerá em 12 de setembro , um sábado.

Quando termina a Premier League 2020/21?

A última data da Premier League 2020-21 está marcada para 23 de maio de 2021. O "aperto" do calendário será necessário para que as próximas temporadas do futebol europeu consigam retomar um calendário tradicional .

Quais são os times participantes da Premier League 2020/21?

Dos 20 times participantes, 19 já estão definidos. Veja quais times já estão confirmados na próxima edição da Premier League 2020/21:





Albion



Chelsea





United (campeão da Championship)

City

Liverpool

Manchester City



United





Hotspur

West Bromwich Albion (vice-campeão da Championship)



Wanderers

a definir ( ou )

Depois de Leeds United e West Bromwich confirmarem suas voltas à elite inglesa, sendo campeão e vice-campeão da segunda divisão, resta apenas um jogo para saber quem ficará com a 20ª vaga na Premier League. O Brentford enfrentará o Fulham em Wembley, na final dos playoffs de acesso à elite.

Como terminou a Premier League 2019/20?

Um momento que muitos aguardavam finalmente ocorreu na Premier League: o Liverpool foi campeão do torneio nacional, que não vencia há 30 anos. O time de Jürgen Klopp venceu o certame com sete rodadas de antecedência, um recorde na .

Manchester City, Manchester United e Chelsea fecham os quatro clubes que jogarão a Liga dos Campeões na próxima temporada. O Leicester e o Tottenham Hotspur (5º e 6º lugares) jogarão da .

O , e Bournemouth foram rebaixados e jogarão a Championship a partir da próxima temporada.

Jamie Vardy marcou 23 gols e foi o artilheiro da competição.

Veja os artilheiros, garçons e classificação da Premier League 2019/20

Onde assistir à Premier League 2020-21 no Brasil?

No Brasil, a Premier League 2020-21 poderá ser assistida pelo DAZN Brasil e pela ESPN Brasil, que transmitirão as rodadas do Campeonato Inglês.