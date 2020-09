Quem é Édouard Mendy, o novo goleiro do Chelsea?

Goleiro senegalês é a aposta de Frank Lampard para solucionar o problema da meta dos Blues; Kepa pode ser negociado

O está próximo de acertar a sétima contratação da temporada 2020/21. Édouard Mendy, goleiro do , é a bola da vez. Aos 28 anos, a negociação seria de aproximadamente 20 milhões de euros (R$ 124 milhões).

Segundo o The , o Rennes considera a proposta feita pelo Chelsea um pouco abaixo o esperado, mas a negociação flui e deve ser concretizada em breve.

Frank Lampard entende que precisa de um novo goleiro na meta dos Blues. Kepa Arrizabalaga, goleiro mais caro da história do futebol, não se firmou no Chelsea e foi muito criticado nas duas temporadas que esteve no Stamford Bridge. O espanhol pode ser negociado para outro clube.

Quem é Édouard Mendy?

(Foto: Getty)

O goleiro senegalês se destacou na última temporada, quando, em sua primeira temporada no Rennes, foi titular do time e peça fundamental para a classificação inédita do clube para a Liga dos Campeões.

Na temporada 2019/20, Mendy disputou 34 partidas com o Rennes e não foi vazado em 13 oportunidades. Antes do Rennes, Mendy atuou apenas por times menores da como o Cherbourg, time que atualmente disputa a quinta divisão, e o , da .

Mendy já não é mais garoto, tem 28 anos, A primeira convocação de goleiro para a seleção senegalesa foi apenas em novembro de 2018.

Caso seja oficializado, o goleiro será o sétimo reforço do Chelsea para a temporada 2020/21. Os outros contratados foram o meia Hakim Ziyech, o atacante Timo Werner, o lateral Ben Chilwell, os zagueiros Malang Sarr e Thiago Silva e, ainda, o promissor alemão Kai Havertz.