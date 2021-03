Gareth Bale avisa: "Meu plano é voltar ao Real Madrid"

Emprestado ao Tottenham, o galês comentou sobre seus planos para o futuro

Gareth Bale surpreendeu falando abertamente sobre seus planos para o futuro. Concentrado com a seleção galesa para a disputa das primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o atacante do Tottenham revelou seu desejo de regressar ao Real Madrid.

Emprestado pelo clube merengue ao time londrinho, Bale está conseguindo ter desempenhos satisfatórios com José Mourinho. Mesmo assim, não escondeu seus planos de atuar novamente no Los Blancos.

"O plano original era ficar apenas uma temporada no Tottenham e, logo depois da Eurocopa, ainda me restará um ano de contrato com o Real Madrid e meu plano é retornar. Isso é tudo que eu planejei, na verdade", comentou o galês em entrevista coletiva.

A postura do Real Madrid, entretanto, não se encaixa com a de Bale. O time merengue não conta com o atacante de 31 anos para a temporada 2020/21 e mantém a ideia de vender o galês. No início da atual campanha, Florentino Pérez não encontrou um comprador e a saída foi emprestar o atleta. O clube espanhol ainda paga cerca de metade dos vencimentos do atacante.

Uma terceira parte envolvida nesta negociação é Jonathan Barnett, agente do jogador. Perguntado pela Goal em fevereiro, o representante comento sobre a possível volta de seu atleta para o Real Madrid.

"Ele ama Madri, que é uma cidade maravilhosa para se viver. Temos que esperar e ver o que acontece. É muito cedo [para falar de voltar ao Real Madrid], é apenas fevereiro. Não seria um problema. Eles têm que decidir se precisam dele de volta, se ele pode jogar e tudo mais", comentou.