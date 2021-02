Torcida do Real irá ver "que foi idiota" com Bale, crava agente

Jonathan Barnett concedeu uma entrevista exclusiva à Goal e disse que seu cliente não recebeu o devido valor no clube, mas não descartou volta

Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, acredita que o Real Madrid e a torcida merengue não trataram o seu cliente com o devido valor. Para ele, um dia vão perceber que deveriam ter agradecido o galês por tudo o que ele fez.

A relação de Bale com a torcida do Real Madrid sempre foi um tanto conturbada, ainda mais na reta final da temporada 2019-20, antes de seu empréstimo ao Tottenham. Para o agente do jogador, no entanto, um dia os torcedores vão se arrepender da forma como trataram o atacante.

Em entrevista exclusiva à Goal, Barnett defendeu seu cliente, dando a entender que a implicância da torcida não tinha motivos, já que seu cliente sempre fez seu papel dentro de campo. “É uma situação ridícula da qual os fãs de Madri deveriam se envergonhar”, disse.

“Penso que com o tempo as pessoas vão perceber o quanto Gareth Bale foi importante para o Real Madrid, o quanto os torcedores o trataram mal quando deveriam agradecer a ele todos os dias de sua vida pelo que ele conseguiu para o clube”, opinou Barnett. “Ele fez tudo bem em campo e foi incrivelmente bom para o clube. Ele nunca disse nada de errado e ganhou muitas coisas; várias das grandes conquistas na história do Real Madrid são de Gareth, então acho que quando olharem para trás vão verque idiotas eles foram para ele".

Foto: Getty Images

Mesmo com a relação conturbada, a volta de Bale ao Santiago Bernabéu não foi descartada pelo agente, apesar de ele garantir que seu cliente está bem na Inglaterra. "Ele está indo bem. Pessoalmente, um 9; profissionalmente, um 5 ou um 6", disse sobre a adaptação do jogo em Londres.

“Ele também ama Madri, que é uma cidade maravilhosa para se viver. Temos que esperar e ver o que acontece. É muito cedo [para falar de voltar ao Real Madrid], é apenas fevereiro. Não seria um problema. Eles têm que decidir se precisam dele de volta, se ele pode jogar e tudo mais”, disse Barnett sobre o possível retorno.

O agente defendeu ainda que o Tottenham vai ser muito feliz com o jogador quando ele conseguir uma sequência de jogos, algo que ainda não aconteceu. “Esperamos que ele jogue mais, mas as coisas não têm corrido assim, mesmo que a equipe também não esteja indo muito bem.”, disse Barnett.

Alguns dias antes de falar com a Goal, o agente havia questionado o treinador José Mourinho sobre a pouca utilização de Bale. Agora, porém, ele esclareceu que a relação entre o atleta e o comandante é boa. “Eles têm um bom relacionamento, não há problema. Ele [Mourinho] tem o direito de dar sua opinião, ele pode dizer o que quiser. Gareth não se importa, ele fala por ele”.

Desde que voltou ao Tottenham , no início da atual temporada, Bale fez apenas 16 jogos, nos quais marcou quatro gols. Ainda assim, em ser muito utilizado, Barnett garante que a mudança “foi boa para Gareth”.