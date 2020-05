Gabigol revela qual música escutou antes de Flamengo x River Plate

Sempre muito ligado à música, o estilo preferido do atacante é o Rap

Quase todos os jogadores de futebol tem uma playlist para embalar e aquecer antes das partidas, ainda mais as decisivas. Com Gabigol não foi diferente, na partida da final da Libertadores da América contra o , em novembro do ano passado. Em uma entrevista com o tema principal sendo música, o atacante revelou o que ele estava ouvindo antes do jogo em que fez os dois gols que deram o título de campeão das Américas ao Flamengo.

"No dia? Matuê. Ali eu fui ouvindo todas as músicas existentes dele. Naquela época foi bastante Matuê", contou o craque flamenguista ao canal RAP TV CAST, do YouTube, ao ser perguntado sobre o que estava ouvindo antes do jogo. Mas ele disse que a música pré jogo depende do momento: "Escuto muita coisa, depende muito do momento. Teve época que era Kenny G do ônibus até o Maracanã, do Maracanã até o vestiário e do vestiário até o campo. Eu passeio por tudo na hora do vestiário", mas na hora de ir para o jogo tem que ser "da zoeira"para ir mais animado, como ele próprio disse.

Muito fã de Rap, o atacante contou sobre a relação musical do vestiário do , já que cada um gosta de um estilo de música: "tem até esse problema, os caras querem ouvir funk, pagode e eu vou no Rap, vai cada um com o seu fone".

Além disso, o jogador falou sua amizade com diversos artistas, inclusive alguns de quem já foi fã, como o próprio Matuê, além de grandes nomes na música nacional, como Emicida e Mano Brown - santista que cornetou Gabigol na época em que ele jogava no , mas que virou seu companheiro de arquibancada em uma jogo entre e , quando Gabigol estava suspenso: "Meu deus, vou ver um jogo com o Mano Brown", recordou o atacante.