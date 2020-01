Quantos gols Gabigol marcou na carreira?

Veja quantos gols o atacante marcou na carreira, até agora, por Flamengo, Santos, Internazionale, Benfica e seleção brasileira

Depois de ser um dos protagonistas da temporada de 2019 do Flamengo e se tornar ídolo do clube carioca, Gabigol anunciou sua permanência no Rubro-Negro e deixou a torcida empolgada.

Com três prêmios de artilheiro da Copa do , dois do Brasileirão e um da Libertadores, o atacante já um dos maiores goleador do século 21.

Os seus números impressionam: 130 gols defendendo o , , , e seleção brasileira principal. Desta forma, a Goal mostra para o leitor como os tentos estão divididos até o momento.

Quantos gols marcou no Brasileirão, e ?

(Foto: Getty Images)

No Campeonato Brasileiro, Gabigol já marcou 67 gols em 147 partidas, com 25 tentos pelo Flamengo e 42 pelo Santos. O atacante venceu o prêmio de artilheiro da competição por duas oportunidades (2018 e 2019).

Já na Europa, teve menos sucesso: em nove jogos na Serie A italiana, marcou apenas um gol. Na Liga NOS, em , só atuou em uma partida, sem marcar.

Quantos gols marcou na Libertadores?

Balançando as redes duas vezes na finalíssima de 2019, Gabigol está com o seu nome marcado na história da . E não é pra menos: em apenas 18 jogos, já marcou dez gols na competição, sendo um deles pelo Santos e nove pelo Flamengo.

Em outras competições internacionais, passou em branco: com dois jogos na Champions, não conseguiu marcar. Já no , não conseguiu fazer gols pelo Flamengo.

Quantos gols marcou em copas?

(Foto: Getty)

Com 23 anos, os números de Gabigol na impressionam. O atacante ganhou o prêmio de artilheiro da competição por três vezes, todas com a camisa do Santos (em 2014, 2015 e 2018).

Gabriel Barbosa tem 19 gols pela equipe paulista, além de um vice-campeonato, em 2015, perdendo a final diante do Palmeiras. Já pelo Flamengo, o artilheiro tem dois gols em quatro partidas.

Gabigol também deixou o dele na , em seu único gol pelo Benfica. Na Coppa Italia e na Taça da , não teve a mesma sorte, passando em branco em ambas as competições.

Quantos gols tem em estaduais?

Outros 28 de seus gols foram marcados em estaduais: no Carioca, pelo Flamengo, foram sete gols em 12 jogos, enquanto que pelo Santos, no , foram 21 gols em 55 partidas.

O artilheiro tem três títulos estaduais, sendo dois conquistados pelo Alvinegro Praiano e um pelo .

Quantos gols tem na seleção brasileira?

Gabigol, além de ter sido um dos principais nomes da conquista inédita das Olímpiadas pelo Brasil em 2016, também deixou seus gols na seleção principal: foram dois tentos em cinco partidas.

