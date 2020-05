Como foi a campanha do Flamengo na Copa Libertadores de 2019? Artilheiros, elenco e mais

Relembre a vitória de virada por 2 a 1 da equipe comandada por Jorge Jesus na Libertadores

Sob o comando do técnico Jorge Jesus, o Flamengo voltou a conquistar a Copa Libertadores após 38 anos.

Na decisão, o bateu o de virada por 2 a 1. Os argentinos saíram na frente com Borré, mas Gabigol, nos últimos minutos, marcou duas vezes e deu o título ao clube carioca.

Torcedores e simpatizantes do poderão relembrar a final histórica da Copa Libertadores de 2019, com o jogo decisivo disputado em Lima, no .

A CAMPANHA DO FLAMENGO NA COPA LIBERTADORES DE 2019

RODADA JOGO Fase de grupos San José 0 x 1 Flamengo Fase de grupos Flamengo 3 x 1 Fase de grupos Flamengo 0 x 1 Fase de grupos Flamengo 6 x 1 San José Fase de grupos LDU 2 x 1 Flamengo Fase de grupos Peñarol 0 x 0 Flamengo Oitavas de final (ida) 2 x 0 Flamengo Oitavas de final (volta) Flamengo 2 (4) x (2) 0 Emelec Quartas de final (ida) Flamengo 2 x 0 Quartas de final (volta) Internacional 1 x 1 Flamengo Semifinal (ida) 1 x 1 Flamengo Semifinal (volta) Flamengo 5 x 0 Grêmio Final Flamengo 2 x 1 River Plate

ARTILHEIROS DO FLAMENGO NA COPA LIBERTADORES DE 2019



Foto: Getty Images

Em 12 jogos disputados na Libertadores, Gabigol balançou as redes em nove oportunidades e foi o principal artilheiro do Flamengo na competição.

RELACIONADOS DO FLAMENGO PARA A FINAL DA LIBERTADORES DE 2019

Goleiros: Diego Alves, César e Gabriel Batista;

Zagueiros: Rodrigo Caio, Pablo Marí, Thuler, Rhodolfo, Dantas e Rafael ;

Laterais-direitos: Rafinha, Rodinei e João Lucas;

Laterais-esquerdos: Filipe Luís e Renê;

Volantes: Willian Arão, Gerson, Piris da Motta, Vinícius Souza e Hugo Moura;

Meias: Arrascaeta, Ribeiro, Reinier, Diego e Pepê;

Atacantes: Gabigol, Bruno Henrique, Vitinho, Berrío, Lincoln, Lucas Silva e Vitor Gabriel

QUANDO SERÁ A REPRISE?

JOGO River Plate 1 x 2 Flamengo DATA DO JOGO 23 de novembro de 2019 DATA DA REPRISE Domingo, 17 de maio de 2020 LOCAL Monumental de Lima - Peru HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Wagner Meier / Correspondente



O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (RJ), na TV aberta.