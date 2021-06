Futuro de Mbappé é o suspense da vez. E decisão só deve sair depois da Euro

O contrato do atacante no PSG tem duração de mais uma temporada e clubes como Real Madrid e Liverpool estão de olho na situação do jogador

Apesar do presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, garantir que Kylian Mbappé não deixará a equipe, o futuro do atacante francês ainda está indefinido. Especulado nos principais clubes da Europa, o atacante deve definir seu destino apenas depois da Eurocopa, que começa já na sexta-feira, 11.

Muito tem se falado sobre uma possível transferência de Mbappé. O próprio, em entrevista para o jornal alemão SportBild, falou sobre o Bayern de Munique e o pedido de Lucas Hernández, companheiro de seleção francesa, para que o atacante atuasse na Baviera.

"Lucas Hernandez me disse que eu deveria ir para Munique e jogar no Bayern. É um dos cinco melhores clubes do mundo. Só podemos dar os parabéns pela forma como consegue manter a qualidade no plantel todos os anos. Eles simplesmente sabem o que fazem", disse.

Pressionado para falar sobre uma possível saída do PSG neste ano ou até mesmo no ano que vem, quando poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, Mbappé limitou-se a dizer:

"No futebol, você nunca sabe o que vai acontecer. Mas atualmente eu estou muito feliz com como as coisas estão".

Mbappé e Hernández comemoram o título da Copa do Mundo. Foto: Getty

Um dos principais interessados em assinar com o francês é o Real Madrid. Kylian Mbappé é um dos grandes sonhos do presidente merengue, Florentino Pérez, e o clube deverá abrir os cofres para contratar o jogador de 22 anos. Em abril, inclusive, a Goal noticiou que o atacante estava em busca de uma casa na capital espanhola.

No entanto, o Liverpool também já foi repetidamente vinculado como novo clube do campeão da Copa do Mundo, que já havia expressado sua admiração pelo time de Merseyside e por seu técnico Jurgen Klopp.

"Nesta temporada, o Liverpool tem sido uma máquina na Premier League", disse Mbappe ao Mirror em julho de 2020. “Eles fizeram parecer fácil vencer, mas a verdade é que isso nunca é fácil".

"Apresentações como as que ele vem mostrando não acontecem do nada. Ser tão implacável quanto eles têm sido vem de muito trabalho duro nos treinamentos e por ter um técnico muito bom", completou.

Mbappé disputa com Wijnaldum. Futuro companheiros ou caminhos inversos? Foto: Getty

Mesmo com todas as especulações sobre o futuro, Mbappé parece estar focado no presente e na disputa da Eurocopa de 2020. A França está no Grupo F ao lado de Alemanha, Portugal e Hungria. Há poucos dias da estreia na competição, o treinador Didier Deschamps garantiu que o atacante está com a cabeça no campeonato europeu.

"Ele tomará uma decisão. E fará isso quando achar necessário. No momento, ele ainda está sob contrato com o PSG e supostamente estará lá no próximo ano. Não sei o que pode acontecer. Ele está totalmente no controle, mas, em qualquer caso, está em paz e serenidade conosco. Ele está focado na seleção francesa", disse Deschamps em coletiva.

Mbappé já deixou claro que quer um "projeto vencedor" para o futuro e um time capaz de disputar o título da Liga dos Campeões a cada temproada. Ambicionando o primeiro título europeu, o clube europeu quer não apenas renovar o contrato do atacante, mas dar a ele e a Neymar, que renovou com o clube, uma equipe mais forte. O primeiro reforço para cumprir com tal objetivo é Georginio Wijnaldum, holandês do Liverpool que deve ser anunciado em breve pelo PSG.