Wijnaldum decide trocar o Barcelona pelo PSG

Wijnaldum vai trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, segundo o jornalista Fabrizio Romano. A transferência encaminhada aos catalães foi atravessada pelo PSG, cuja oferta salarial é mais do que duas vezes melhor, de acordo com as informações do jornalista italiano. Diante disso, Georginio Wijnaldum decidiu se juntar ao PSG em um contrato até 2024.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Barcelona, por sua vez, não tem intenção de aumentar sua proposta por Wijnaldum, depois de ter um acordo há duas semanas e exames médicos planejados.

Georginio Wijnaldum has decided to join Paris Saint-Germain. Barcelona have NO intention to raise their bid after they agreement ready by 2 weeks and medicals planned. 🚨🇳🇱



Gini is now set to accept PSG proposal until 2024 with salary more than doubled [compared to Barça bid]. https://t.co/ImrYvlaMWg