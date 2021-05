Neymar renova contrato com o PSG até 2025

Após meses de negociação e incertezas, Neymar confirma permanência em Paris e valoriza "aventura" por títulos

É oficial, Neymar está de contrato renovado com o Paris Saint-Germain. O novo acordo foi selado na manhã deste sábado (8), e garante o atacante brasileiro no time da capital francesa até 2025.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No clube desde 2017, após a impactante transferência do Barcelona, Neymar encerra os meses de especulação sobre seu futuro, que quase sempre envolviam seu ex-clube e um possível retorno.

Em três temporadas completas no clube francês, Ney conquistou duas tríplices coroas domésticas, além de vencer a Ligue 1 em todas elas. Nas rodadas finais da temporada de 2020/21 do francês, o PSG corre para ultrapassar o Lille, o que garantiria o quarto troféu da liga para o brasileiro. Até aqui foram 114 partidas disputadas, com 89 gols marcados.

Comentando o novo vínculo, Neymar se mostrou feliz em permanecer, além do desejo por mais conquistas com o PSG.

“É uma alegria seguir em minha aventura no PSG. Estou muito feliz em Paris”, disse o atacante de 29 anos.

“Tenho orgulho em fazer parte deste grupo, em trabalhar com esses jogadores e de fazer parte da história do clube. São coisas que me fazem acreditar ainda mais no projeto”.

“Aqui pude crescer como pessoa, como ser humano, e como jogador também. Estou muito feliz em estender o meu contrato e espero ganhar muito mais títulos aqui”, finalizou.

Em suas redes sociais, o PSG anunciou a renovação com um breve vídeo que mostra Neymar com uma camiseta com o número 2025, em referência à duração de seu contrato.

A renovação é vista como uma demonstração de poder do Paris, logo após a queda na Liga dos Campeões, quando foi eliminado pelo Manchester City. A conquista da Europa é a principal ambição do clube, que além de Neymar e Mbappé, ainda teria Messi como um de seus alvos prioritários.