Presidente do PSG avisa: "Nunca vamos vender Kylian Mbappé"

Nasser Al-Khelaifi esbanja confiança na permanência de Mbappé em Paris, por mais que a renovação de contrato ainda não esteja assinada

Enquanto as especulações sobre o futuro de Kylian Mbappé continuam, com o Real Madrid como o principal interessado no jogador, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, garantiu que o clube “nunca” vai vender o atacante, nem deixá-lo sair de graça ao final de seu contrato.

Não é de hoje que Mbappé é um dos nomes mais badalados do mercado de transferências, mas à medida que a indefinição sobre sua renovação com o PSG continua, os olhares ficam ainda mais atentos ao futuro do atacante. O contrato do jovem francês com o Paris é até 2022 e, caso não acerte sua permanência, ele pode deixar o clube de graça ao final de seu vínculo.

Mesmo assim, Nasser Al-Khelaifi não está preocupado nem com uma possível venda da estrela nem com sua saída de graça em caso de término de contrato, esbanjando confiança de que o atacante seguirá no clube por muitos anos.

“Vou deixar claro, Kylian vai ficar com o PSG. Nunca vamos vendê-lo e ele nunca vai sair de graça. Nunca dou detalhes à mídia sobre negociações em andamento. Tudo o que posso dizer é que está progredindo bem. Espero que encontremos um terreno comum”, garantiu Al-Khelaifi ao L'Equipe.

“É Paris, é o país dele. Ele tem uma missão, não apenas de ser jogador de futebol, mas também de promover a Ligue 1, seu país e sua capital”, completou.

Foto: Getty/Goal

Além da confiança na permanência de Mbappé, Al-Khelaifi também disse ter certeza de que o jovem craque ganhará o prêmio de melhor do mundo nos próximos anos, e que o PSG é o clube certo para lhe ajudar nesta conquista.

“Ele é um menino fantástico, como pessoa e como atleta. Vai ganhar o Ballon d'Or nos próximos anos, tenho 100% de certeza. Ele tem tudo o que precisa para renovar. Para onde ele pode ir? Qual clube, em termos de ambição e projeto, pode competir com o PSG hoje?.”

Enquanto não acerta sua renovação, Mbappé já afirmou que deseja um projeto sólido ao seu redor, capaz de disputar e conquistar títulos importantes ao longo dos anos, algo que o presidente do PSG considera totalmente normal.

“Se ele espera garantir um time de qualidade? Se ele disser isso, é porque quer vencer, e isso não é uma coisa ruim, também somos ambiciosos. Mas ele não pode decidir quem contratar. Repito, ele é um grande menino, tenho certeza que diz isso porque quer um time melhor para ganhar a Champions League.”