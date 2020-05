Mbappé se derrete por Klopp e diz: 'o Liverpool é uma máquina'

Enquanto negocia renovação de contrato com o PSG, jovem francês surge como possível alvo do Liverpool de Jurgen Klopp

O de Jurgen Klopp vem encantando os amantes do futebol por todo o mundo e, ao que tudo parece, acabou de ganhar mais um fã de peso. Isso porque Kylian Mbappé, estrela do , elogiou bastante o técnico alemão e a equipe dos Reds, que “é uma máquina” em sua opinião.

A declaração veio enquanto o jovem francês, que é sonho antigo do Real Madrid, negocia sua renovação de contrato com o Paris e foi especulado como alvo do Liverpool. E ao ser perguntado sobre o que pensava sobre o clube inglês, não poupou elogios.

"Nesta temporada, o Liverpool tem sido uma máquina na Premier League", disse Mbappe ao Mirror. “Eles fizeram parecer fácil vencer, mas a verdade é que isso nunca é fácil”.

E para o atacante de 21 anos, o grande motivo por trás do sucesso dos Reds tem nome e sobrenome: Jurgen Klopp.

"Apresentações como as que ele vem mostrando não acontecem do nada. Ser tão implacável quanto eles têm sido vem de muito trabalho duro nos treinamentos e por ter um técnico muito bom", destacou.

Apesar dos elogios e dos rumores ligando o nome de Mbappé ao Liverpool, Klopp tratou de afirmar que está “completamente feliz” com os jogadores que tem, mas também deixou em aberto a possibilidade de fazer grandes gastos no futuro em contratações.

Os Reds também têm surgido como um dos grandes interessados em Timo Werner, do , com fontes afirmando que o clube pretende assinar com o jovem alemão já na próxima janela de transferências.

O fato é que diante do enorme sucesso do trio de ataque da equipe, Mané, Firmino e Salah também despertam interesse em diversos gigantes europeus, o que aumentaria a necessidade de o clube inglês contratar mais um nome para o setor.

Além de ganhar a última edição da , o Liverpool ficou invicto na por mais de um ano, entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2020, até perder para o Watford. Com a campanha espantosa, a equipe garantiu a liderança da Premier League com a incrível distância de 25 pontos para o segundo colocado, o de Pep Guardiola. Feitos de uma verdadeira “máquina” de futebol.

A única coisa que foi capaz de adiar os planos dos Reds foi a pandemia do novo coronavírus, que paralisou o campeonato inglês. Agora, os comandados de Klopp aguardam o retorno do futebol na Inglaterra para confirmarem o inédito título da Premier League.

Se os elogios de Mbappé têm algo a ver com o interesse do Liverpool, só o tempo irá dizer. Mas certamente não é difícil encontrar fãs do estilo de jogo dos Reds e de Jurgen Klopp atualmente.