Fulham x Brentford: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (20), pela terceira rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fulham recebe o Brentford neste sábado (20), no Craven Cottage, a partir das 11h (de Brasília), pela terceira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Ainda sem vencer no campeonato, o Fulham conta com o apoio de sua torcida para somar seus primeiros 3 pontos. O time londrino é o 13º colocado, com 2 pontos marcados. Andreas Pereira e Reid, com problemas físicos, são dúvidas.

Do outro lado, o Brentford defende a sua invencibilidade na competição, e vem de uma goleada sobre o Manchester United, e deve repetir a escalação do último jogo.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fulham: Rodak; Tete, Adarabioyo, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; Kebano, Pereira, Decordova-Reid; Mitrovic.

Possível escalação do Brentford: Raya; Roerslev, Jansson, Mee; Hickey, Dasilva, Norgaard, Jensen, Henry; Mbeumo, Toney.

Desfalques da partida

Fulham:

Wilson e Solomon: lesionados.

Brentford:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Fulham x Brentford DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Craven Cottage, Londres - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Brentford

JOGO CAMPEONATO DATA Brentford 4 x 0 Manchester United Premier League 13 de agosto de 2022 Leicester 2 x 2 Brentford Premier League 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Colchester United x Brentford Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília) Brentford x Everton Premier League 27 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Fulham

JOGO CAMPEONATO DATA Wolves 0 x 0 Fulham Premier League 13 de agosto de 2022 Fulham 2 x 2 Liverpool Premier League 6 de agosto de 2022

Próximas partidas