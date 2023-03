Fulham x Arsenal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela 27ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Fulham e Arsenal se enfrentam na manhã deste domingo (12), às 11h (de Brasília), em Londres, pela 27ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming

Depois de empatar com o Sporting por 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, o Arsenal volta as atenções para o Campeonato Inglês. A equipe está na liderança, com 63 pontos, e busca emplacar a quarta vitória consecutiva no torneio nacional.

Gabriel Jesus está de volta aos treinamentos, mas não está apto para entrar em campo. Porém, o técnico Arteta pode surpreender e deixar o brasileiro no banco de reservas.

Do outro lado, o Fulham briga para entrar no G-4 da Premier League. No momento, soma 39 pontos, e não vence há duas rodadas (com um empate e uma derrota). Sem Palhinha, suspenso, Lukic é o mais cotado para assumir a posição.

Em 60 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal registra ampla vantagem. São 41 vitórias, contra oito do Fulham, além de 11 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, os Gunners venceram por 2 a 1.

Prováveis escalações

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Martinelli, Nelson.

Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Reed, Lukic; Willian, Pereira, Solomon; Mitrovic.

Desfalques

Arsenal

Eddie Nketiah, Leandro Trossard e Mohamed Elneny seguem no departamento médico.

Fulham

Palhinha cumprirá o segundo jogo de suspensão, enquanto Layvin Kurzawa e Neeskens Kebano seguem no departamento médico. Cedric Soares, por questões contratuiais, também é desfalque.

