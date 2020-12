Do que PSG e Manchester United precisam para ir às oitavas da Champions League?

A última rodada do Grupo H da Liga dos Campeões da Europa promete fortes emoções para três equipes

Nem sempre quem tem dinheiro tem vida fácil no futebol. e deixaram isso evidente no Grupo H desta 2020-21. Faltando uma rodada para o término da fase de grupos, os favoritos da chave ainda não se garantiram nas oitavas de final e ainda correm risco de eliminação dependendo do que acontecer na última rodada.

Antes do encontro realizado dentro de Old Trafford, na , pela quinta rodada, o United precisava apenas de um empate para carimbar logo sua vaga, enquanto o PSG chegava pressionado: se o atual vice-campeão europeu não vencesse, poderia nem depender de si para evitar uma eliminação precoce. Em um jogo emocionante, Neymar fez duas vezes e os parisienses arrancaram uma vitória por 3 a 1.

Com o Leipzig batendo o Istambul por 4 a 3, apenas os turcos não têm chance de classificação: Manchester United (1º), PSG (2º) e RB Leipzig (3º) possuem, cada um, 9 pontos ganhos. Ou seja, a rodada marcada para 8 de dezembro promete muitas emoções.

Quais resultados classificam o PSG às oitavas?

O fez, até aqui, uma campanha toda no limite. Chegou na Inglaterra correndo risco de nem depender de si caso não vencesse o United, mas o triunfo por 3 a 1 deixa a equipe treinada por Thomas Tuchel na posição mais confortável de todas dentro do grupo.

Os atuais vice-campeões dependem somente de si e precisam de apenas um empate contra o Basaksehir, na próxima terça-feira (08). Neste caso, chegariam a 10 pontos e avançariam mesmo se United e Leipzig empatarem - o que deixaria todos da chave com o mesmo número de pontos. Caso aconteça este cenário de tríplice empate, avançariam, por causa do critério de confrontos diretos: Man.United (1º) e PSG (2º).

O PSG pode até mesmo perder para o Istambul Basaksehir que, ainda assim, tem chances de avançar para as oitavas: para isso, o Manchester United precisa vencer o na . O cenário de eliminação seria possível apenas caso uma catástrofe acontecesse: derrota para o Basaksehir aliado a empate ou vitória do Leipzig.

Quais resultados classificam o Man.United?

Se precisava apenas de um empate para carimbar antecipadamente sua vaga às oitavas de final, a derrota para o PSG obriga o time comandado por Ole-Gunnar Solskjaer e vencer o RB Leipzig para se classificar sem grandes sustos. O duelo terá um caráter de decisão, uma vez que os alemães têm o mesmo número de pontos (9) e, portanto, ainda sonham com uma vaga no mata-mata.

Um empate também serve para os Red Devils. O pior cenário contudo, seria escrito em caso de derrota para o Leipzig aliado a vitória ou empate do PSG sobre o Basaksehir: neste caso, o United estaria eliminado.