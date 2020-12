Neymar e seu caso de amor com a Champions League

O brasileiro fez uma partida gigante contra o Manchester United, e ajudou o PSG a ter mais tranquilidade na competição

O não vinha fazendo um bom início de campanha na 2020-21 e chegou para o duelo contra o , na , pressionado a vencer na penúltima rodada da fase de grupos. Um resultado diferente poderia colocar em sério risco a chance de classificação para as oitavas de final da competição europeia – algo que teria um caráter vexatório para o atual vice-campeão. Mas os parisienses têm Neymar, e isso muitas vezes faz a diferença.

O craque brasileiro, que chegou a conviver com lesões neste início de campanha, teve grande atuação contra o United. Dentro de Old Trafford. Chamou o jogo para si e esteve praticamente por todos os cantos do gramado: ora voltando para dar apoio à construção das jogadas e muitas vezes aparecendo como melhor opção criativa para criar oportunidades de gol (foram quatro, segundo a Opta Sports). Mas foi através de dois gols que Neymar mudou a situação de sua equipe: a vitória por 3 a 1 sobre os ingleses deixa a classificação para a fase de mata-mata bem encaminhada . O camisa 10 fez o primeiro e deu tranquilidade ao anotar o terceiro – Marquinhos fez o segundo, depois do empate dos Red Devils.

Depois de conduzir o PSG à final da edição passada do certame, o camisa 10 continua demonstrando ter uma relação especial com a competição europeia. Neymar levantou a Champions League em 2014-15, quando ainda estava no – ao lado de Lionel Messi e Luís Suárez – e já está na história da competição. Mas ainda não parece ser o bastante para alguém com qualidade para se tornar, futuramente, uma lenda incontestável da Liga dos Campeões da Europa.

Seus números, impressionantes, apontam que Neymar está no caminho certo para um dia reclamar este status.

Até o presente momento, Neymar disputou 64 jogos de Champions League e marcou 38 gols. Desde sua estreia na competição, em 2014, apenas Cristiano Ronaldo (79), Robert Lewandowski (60) e Lionel Messi (59) balançaram mais as redes. No mesmo corte temporal, não há jogador que tenha mais assistências do que as 24 dadas pelo brasileiro.

Enquanto o PSG tiver Neymar, poderá sonhar com a possibilidade de, enfim, ser campeão europeu. A relação do brasileiro com a competição é daquelas que parecem ser um caso de amor.