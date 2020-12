O que o PSG tem a oferecer para convencer Messi a deixar o Barcelona?

Um jornal espanhol listou alguns dos argumentos que podem ser usados pelo clube francês para atrair o craque; Neymar e Paris estão entre eles

Lionel Messi no ? Depois das declarações de Neymar e Leandro Paredes, a possibilidade de o craque argentino vestir a camisa do clube ganhou forças na imprensa internacional. E um dos times mais ricos do mundo pode ter muito a oferecer ao craque para atraí-lo até Paris.

Desde de toda a polêmica envolvendo sua saída do Barcelona, Messi passou a ser ligado aos mais diversos clubes da Europa, enquanto o adeus ao clube catalão parece cada vez mais próximo. O , com Pep Guardiola e seu poder financeiro sempre apareceu como um dos favoritos a contratar o argentino, mas, agora, o PSG ganha força nesta corrida.

O time francês, tão rico quanto o City, pode não ter Guardiola, velho conhecido de Messi, mas tem outros tantos atrativos que podem convencer o craque a se mudar de para Paris. Depois das declarações dadas por Neymar e Paredes, o Mundo Deportivo listou alguns dos pontos que podem convencer Messi a defender o PSG na próxima temporada, quando termina seu contrato com o Barça.

Contrato de craque

Enquanto o Barcelona, enfrentando uma grave crise financeira, teria de convencer Messi a ficar recebendo um salário bem abaixo do que tem hoje, times como o Manchester City e o PSG não veem o dinheiro como problema.

Os franceses, propriedade de uma empresa do Qatar, poderiam chegar às mesmas cifras pagas a Messi hoje, ainda mais considerando que Al-Khelaïfi, presidente do time, é grande fã do argentino.

Equipe competitiva

Uma das grandes críticas de Messi ao Barça, ponto que fez ele querer deixar o time ao fim da temporada 2019/20, é justamente o projeto esportivo, considerado por ele como pouco competitivo. O argentino sempre reclamou da falta de um companheiro a altura dele. E isso o PSG pode oferecer.

Com um bom elenco, o atual finalista da Liga dos Campeões foi campeão francês em sete das últimas oito temporadas e, cada vez mais, aparece como um dos favoritos a títulos mais expressivos, inclusive no cenário europeu.

O projeto de conquistar a pode ser um grande atrativo a Messi, que viu seu Barcelona ser eliminado de forma vexatória para o de Munique na última temporada e sem chegar tão longe já há algumas edições.

Companheiros de time

O elenco do PSG conta com alguns amigos e companheiros de Messi. Além de Neymar, grande companheiro do argentino em sua época de Barcelona - que já deixou claro o desejo de voltar a joagr ao lando do camisa 10 -, colegas de seleção argentina, como Angel Di Maria, Mauro Icardi e o próprio Paredes podem fazer a diferença na hora da escolha.

Um campeonato menos físico e competitivo como o Francês pode ser o ideal para que o argentino, já com 33 anos, prolongue sua carreira por mais algumas temporadas.

Este é um dos pontos em que o PSG pode aparecer em vantagem em relação ao Manchester City, uma vez que a Premier League é bastante exigente nos termos físicos e nos embates corpo a corpo. Na , Messi poderia "exibir seu futebol de uma forma mais confortável do que na ", aponta o Mundo Deportivo.

Paris e sua qualidade de vida

Viver em Barcelona é algo que a família Messi aprecia bastante, é verdade. Mas Paris, uma das cidades mais famosas, também oferece uma boa qualidade de vida e pode servir como atrativo ao argentino. "Longe do clima chuvoso de Manchester, Paris tem o conforto para criar os filhos e o glamour que também poderia atrair sua esposa Antonella, uma grande fã de moda", argumenta o jornal espanhol.

Por enquanto, vale ressaltar, o interesse do PSG não foi oficializado por nenhum membro da diretoria do clube. Além disso, Messi também não falou publicamente sobre onde deve ser o seu futuro depois do contrato com o Barça, que se encerra ao fim da atual temporada - a partir de 1 de janeiro o argentino já pode assinar um pré-contrato com outro time.