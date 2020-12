Neymar: "O que mais quero é voltar a jogar com Messi"

Sorridente após a vitória do PSG sobre o Manchester United, craque brasileiro falou sobre o desejo de jogar com seu ex-companheiro de Barcelona

O conquistou uma vitória muito importante sobre o nessa quarta-feira (02). O time francês venceu os ingleses por 3 a 1 e se manteve vivo na busca pela classificação na Liga dos Campeões. Ao final do duelo, Neymar não escondeu sua vontade de voltar a jogar ao lado de Messi e foi direto ao dizer que quer desfrutar do futebol ao lado do craque argentino.

Com os três pontos na bagagem e tendo anotado dois gols, Neymar traz à tona, novamente, seu desejo de atuar com Messi. O brasileiro falou à ESPN que "tudo o que mais quer" é uma reunião com o camisa 10 do Barça.

"O que mais quero é voltar a jogar com Messi, para desfrutar com ele outra vez. É certo que no próximo ano temos que fazer isso", declarou Neymar.

Durante a passagem de Neymar pelo , que durou de 2013 a 2017, Neymar foi um dos mais próximos amigos de Messi no vestiário e formou um trio de ataque arrasador com o argentino e Luis Suárez. Pelo Barça, Neymar participou de 186 jogos, marcou 105 gols e deu 76 assistências.

Neymar estava claramente feliz ao final do jogo contra o Manchester United. Após uma partida tensa, que contou com o brasileiro Fred expulso pelo lado dos Diabos Vermelhos, Neymar sorria diante das câmeras e foi perguntado em que posição jogaria caso ele se realinhasse com Messi. O camisa 10 do PSG brincou com a situação.

"Pode colocá-lo no meu lugar, não tem problema, saio eu", falou Ney.

Vale lembrar que Messi esteve muito perto de sair do Barcelona no meio deste ano. Em entrevista exclusiva cedida à Goal, Messi falou que só decidiu ficar para não ter que enfrentar o Barcelona nos tribunais. Tudo leva a crer que em junho, o argentino vai deixar o Camp Nou e procurará uma outra equipe para jogar os últimos anos de sua carreira.