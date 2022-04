Fortaleza x Vitória: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

O Fortaleza recebe o Vitória nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, dois anos após o último encontro entre os rivais, válido pelo Nordestão de 2020. Na ocasião, as equipes empataram sem gols.

O Leão chega para a estreia na competição pressionado pela vitória após quatro derrotas consecutivas, enquanto o Vitória eliminou o Castanhal e o Glória nas fases anteriores do torneio.



ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena Castelão, o Fortaleza, que ainda não venceu no Brasileirão e na Libertadores, busca um bom resultado no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

O técnico Vojvoda não deve contar com Tinga, lesionado. O ataque deve ser formado por Moisés e Kayzer.

Enfrentar dias difíceis não é uma novidade para nós. Dar a volta por cima também não.



Sabemos mais do que ninguém que quem luta, sempre ressurge.



E hoje, juntos, vamos lutar novamente.



Te esperamos no Castelão! 🦁#QuemLutaRessurge #FortalezaEC pic.twitter.com/5Ph3Fiubth — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 20, 2022

Já o Vitória não poderá contar com Dionísio, Miller e Thiaguinho porque jogaram a competição pelo Atlético-BA, enquanto Pablo, emprestado pelo Fortaleza, está fora por questões contratuais.

Possível escalação do Fortaleza: Max Walef; Landázuri, Marcelo Benevenuto, Titi; Pikachu, Zé Welison, Jussa, Lucas Lima, Juninho Capixaba; Moisés e Renato Kayzer.

Possível escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Daniel Bolt, Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa, Mateus Moraes e Salomão [Iury]; João Pedro, Léo Gomes e Eduardo [Jadson]; Luidy [Alisson Santos] e Tréllez.

DESFALQUES

FORTALEZA:

Tinga: lesionado

VITÓRIA:

Dionísio e Miller: regulamento da CBF

Pablo: questões contratuais

ARBITRAGEM

Árbitragem: Savio Pereira Sampaio - DF

Assistentes: Daniel Henrique da Silva e Lucas Costa Modesto - DF

Quarto árbitro: Adriano Barros Carneiro - CE

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fortaleza e Vitória será transmitido ao vivo pelo SporTV 2, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, nesta quarta-feira (20).