Fortaleza x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (10), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam neste domingo (10), na Arena Castelão, a partir das 18h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois da eliminação na Libertadores, o Fortaleza volta as atenções para o Brasileirão buscando a recuperação para escapar da zona de rebaixamento. Atualmente, na lanterna, com apenas 10 pontos, o clube soma apenas duas vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Para o confronto, o técnico Vojvoda não poderá contar com Juninho Capixaba e Ronald, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Lucas Lima, por questões contratuais, além de Tinga, Robson e Landázuri, no departamento médico.

Do outro lado, o Palmeiras, chega embalado após a classificação às quartas de final da Libertadores. No Brasileirão, briga nas primeiras posições, com 29 pontos (oito vitórias, cinco empates e duas derrotas).

Apesar das baixas de Marcos Rocha, Jorge, Gabriel Verón e Rafael Navarro, o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo o que tem de melhor e não poupar nenhum titular.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Verdão soma sete vitórias contra quatro do Leão, além de seis empates. Porém, o Palmeiras terá de quebrar um pequeno jejum contra o rival. A última vitória atuando na casa do rival foi em 2019, quando na ocasião venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Wesley e Rony.

Possível escalação do Fortaleza: Boeck; Ceballos, Benevenuto, Titi; Pikachu, Felipe, Hércules, Matheus Vargas, Crispim; Romero e Moisés.

Desfalques da partida

Palmeiras:

Marcos Rocha: lesionado.

Jorge: Covid-19.

Gabriel Verón: corte no pé.

Rafael Navarro: desconforto na coxa.

Fortaleza:

Tinga, Robson e Landázuri: DM.

Capixaba e Ronald: suspensos (terceiro cartão amarelo)

Lucas Lima: questão contratual.

Quando é?

JOGO Fortaleza x Palmeiras DATA Domingo, 10 de julho de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira (CE)

VAR: Pablo Ramon Goncalves (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 2 Athletico-PR Brasileirão 3 de julho de 2022 Palmeiras 5 x 0 Cerro Porteño Copa Libertadores 6 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x São Paulo Copa do Brasil 14 de julho de 2022 20h (de Brasília) Palmeiras x Cuiabá Brasileirão 18 de julho de 2022 20h (de Brasília)

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 3 de julho de 2022 Estudiantes 3 x 0 Fortaleza Copa Libertadores 7 de junho de 2022

Próximas partidas