Fortaleza x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (13), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fortaleza recebe o Santos na noite deste domingo (13), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada ( veja a programação completa aqui ).

Classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza volta as atenções para a disputa do Brasileirão buscando a recuperação após quatro derrotas consecutivas. No momento, soma 23 pontos, com um aproveitamento de 42%.

Já o Santos, pressionado sem vencer há quatro rodadas, com duas derrotas e dois empates, soma 18 pontos e luta contra o rebaixamento. O confronto marcará a estreia de Diego Aguirre como técnico do Peixe, ele assegurou estar pronto para enfrentar o momento difícil do clube.

Mais artigos abaixo

"Eu sei que é um momento de dificuldade, um momento de pressão, mas estou acostumado a dirigir equipas grandes, com pressão. Esta é uma situação de dificuldade mas eu sinto que vamos recuperar. Tenho muita confiança. Pela grandeza do Santos, não tive nenhuma dúvida em aceitar a proposta", afirmou.

Em 20 partidas realizadas entre as duas equipes, o Santos conquistou sete triunfos, enquanto o Fortaleza saiu vitorioso em três ocasiões, e houve 10 empates. No mais recente confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022, o Leão do Pici ganhou por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, José Welison, Pedro Augusto, Machuca e Calebe; Thiago Galharo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Santos: Vladimir; Gabriel Inocêncio, João Basso, Messias e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Nonato e Jean Lucas; Soteldo e Julio Furch. Técnico: Diego Aguirre.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Santos

João Paulo, Lucas Lima e Stiven Mendoza, suspensos, estão fora.

Quando é?