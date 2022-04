Fluminense x Santos: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

A bola vai rolar neste sábado (9) para Fluminense e Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h30 (de Brasília), no Maracanã. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, cinco meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo returno do Brasileirão da última temporada. Na ocasião, o Peixe venceu por 2 a 0.

Após a eliminação precoce na Copa Libertadores, o Tricolor chega embalado com o título Carioca e a vitória sobre o Oriente Petrolero na Copa Sul-Americana.

Do outro lado, o Santos chega pressionado após a eliminação no Paulistão, e a derrota para o Benfield por 1 a 0 na estreia da SulA.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para a estreia no Brasileirão, o Fluminense terá os retornos de Nino, que cumpriu suspensão contra o Petrolero, e Calegari, poupado no meio da semana. Por outro lado, Ganso, destaque nos últimos jogos, será preservado, enquanto Felipe Melo, em recuperação de cirurgia no joelho, também está fora.

Já o Santos terá dois desfalques certos: o atacante Léo Baptistão, em fase final de transição, e Kaiky, com fratura no nariz.

Porém, o técnico Fabián Bustos terá os retornos de Marcos Leonardo e Ângelo. Além disso, os equatorianos Jhojan Julio e Bryan Angulo apareceram no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, ficam à disposição.

Possível escalação do Fluminense: Fábio; Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André, Yago, Martinelli (Nathan) e Cris Silva; Arias e Cano.

Possível escalação do Santos: João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Willian Maranhão, Rodrigo Fernández e Ricardo Goulart; Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Lucas Merçon/Fluminense

Paulo Henrique Ganso: poupado

Felipe Melo: lesionado

SANTOS:

Léo Baptistão: transição física

Kaiky: fratura no nariz

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco - RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau - RS

Quarto árbitro: Grazianni Maciel Rocha - RJ

VAR: Daniel Nobre Bins - RS

Auxiliar VAR: Andre da Silva Bitencourt - RS

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Santos nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,80 no triunfo do Tricolor, $ 3,40 no empate e $ 5,00 caso o Peixe vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,40 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,53 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 7,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fluminense e Santos será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (9). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.