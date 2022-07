Partida acontece neste sábado (9), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Na despedida oficial de Fred, o Fluminense recebe o Ceará neste sábado (9), no Maracanã, a partir das 19h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com três vitórias consecutivas, o Fluminense terá o Maracanã para despedida de Fred dos gramados. Os tricolores estão preparando um grande festa antes da aposentadoria do camisa 9.

Sexto colocado do Brasileirão, com 24 pontos, o Flu soma sete vitórias, três empates e cinco derrotas até aqui.

Sem desfalques, o técnico Fernando Diniz não deve mexer na estrutura da equipe e pode repetir a base dos últimos jogos.

Nós sempre soubemos qual seria o fim dessa história... Não tinha como ser diferente, ídolo. #VaiTePegar #FredEtern9 pic.twitter.com/ps6Ai1uOv9 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 8, 2022

Do outro lado, o Ceará, que conquistou a classificação inédita às quartas de final da Copa Sul-Americana, busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileiro após cinco empates consecutivos.

Richardson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, enquanto Erick segue se recuperando de cirurgia na clavícula.

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 10 vitórias, contra sete do Ceará, além de sete empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2021, o Vozão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli e Ganso; Matheus Martins, Arias e Gérman Cano.

Possível escalação do Ceará: Vinicius, Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda, Victor Luís; Richardson, Richard Coelho, Fernando Sobral; Lima, Kelvyn, Zé Roberto.

Desfalques da partida

Fluminense:

sem desfalques confirmados.

Ceará:

Richardson: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Erick: lesionado.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Ceará nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,75 na vitória do Tricolor, $ 3,50 no empate e $ 5,20 caso o Vozão vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,84 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 2,00 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,88, ou ímpar, pagando-se $1,97.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Fluminense x Ceará DATA Sábado, 9 de julho de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro:

Assistentes: (PR)

Quarto árbitro: (RJ)

VAR: (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Fluminense Brasileirão 26 de junho de 2022 Fluminense 4 x 0 Corinthians Brasileirão 2 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Fluminense Copa do Brasil 12 de julho de 2022 21h (de Brasília) São Paulo x Fluminense Brasileirão 17 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 Internacional Brasileirão 2 de julho de 2022 Ceará 3 x 0 The Strongest Copa Sul-Americana 6 de julho de 2022

Próximas partidas