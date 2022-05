Fred anuncia aposentadoria: os títulos, gols marcados, números e fatos sobre o artilheiro

Está chegando ao final mais uma grande trajetória no futebol brasileiro e mundial. O atacante Fred, hoje no Fluminense, confirmou, nesta terça-feira (24), que vai se aposentar dos gramados em 21 de julho, data do aniversário do Tricolor, clube em que é ídolo.

Aos 38 anos de idade, Fred, um dos grandes jogadores de futebol de sua geração, com inúmeros recordes alcançados, está em processo de despedida dos gramados. O jogador, que está lidando com um problema no olho esquerdo, chegou a cogitar antecipar sua aposentadoria, pendurando as chuteiras de forma imediata, segundo o ge.com, mas foi convencido por Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, a manter o adeus para julho.

"​​O atacante Fred comunicou à direção do Fluminense o desejo de se aposentar no dia 21 de julho. O atacante está em repouso por orientação médica e voltará aos treinos após liberação. Seguimos a programação para o encerramento da carreira de seu ídolo, ao término do contrato", comunicou o clube em nota oficial.

Ao longo de sua carreira profissional, que já dura quase 20 anos, Fred acumulou gols, títulos e admiração dos torcedores do Brasil afora - mesmo de times em que não atuou. A identificação maior, porém, é com o Fluminense, onde, em duas passagens, acumula cerca de 10 anos de clube.

Revelado pelo América-MG, Fred passou pelos três grandes de Minas Gerais ao longo de sua carreira, tendo conquistado diversos títulos estaduais, nacionais e internacionais. Além disso, também passou quatro temporadas no Lyon, onde conquistou três títulos de Ligue 1 e um da Copa da França.

Defendendo times brasileiros, Fred se tornou o segundo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro e maior da era dos pontos corridos, com 158 gols marcados. Na Copa do Brasil, o atacante também marcou seu nome, sendo o principal goleador do torneio, com 37 tentos marcados. Além disso, com 25 bolas nas redes, também se firmou como terceiro brasileiro com mais tentos na Libertadores.

Os impressionantes números de Fred dentro de campo também o levaram à seleção brasileira, tendo disputado um total de 39 jogos, entre amistosos, Copa América, Superclássico das Américas, Copa das Confederações e duas Copas do Mundo.

Veja os números da carreira de Fred

Fluminense: 198 gols em 375 jogos

Campeonato Brasileiro: 2010, 2012

2010, 2012 Primeira Liga: 2016

2016 Campeonato Carioca: 2012, 2022

2012, 2022 Taça Guanabara: 2012, 2022

2012, 2022 Taça Rio: 2020

Cruzeiro: 78 gols em 138 jogos

Campeonato Mineiro: 2018, 2019

2018, 2019 Copa do Brasil: 2018

Atlético-MG: 42 gols em 83 jogos

Campeonato Mineiro: 2017

Lyon: 43 gols em 125 jogos

Ligue 1: 2005–06, 2006–07, 2007–08

2005–06, 2006–07, 2007–08 Copa da França: 2007–08

América-MG: 33 gols em 56 jogos

Seleção brasileira: 18 gols em 39 jogos

Copa América: 2007

2007 Superclássico das Américas: 2011, 2012

2011, 2012 Copa das Confederações: 2013

Artilharias em competições

Ao longo da carreira, Fred também foi artilheiro de diversas competições.

Cruzeiro

Campeonato Mineiro de 2005 (14 gols)

Copa do Brasil de 2005 (14 gols)

Campeonato Mineiro de 2019 (12 gols)

Fluminense

Campeonato Carioca de 2011 (10 gols)

Taça Guanabara de 2011 (8 gols)

Campeonato Brasileiro de 2012 (20 gols)

Campeonato Brasileiro de 2014 (18 gols)

Campeonato Carioca de 2015 (11 gols)

Taça Guanabara de 2015 (9 gols)

Atlético Mineiro

Campeonato Brasileiro de 2016 (14 gols)

Campeonato Mineiro de 2017 (10 gols)

Seleção Brasileira