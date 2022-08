Flamengo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (14), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (14), no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto São Paulo e Ceará), na TV aberta. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Com mais de 50 mil ingressos vendidos, o Flamengo terá casa cheia para receber o Furacão pelo Brasileirão, antes do confronto decisivo das quartas de final da Copa do Brasil.

Em jogo considerado de seis pontos, quem vencer seguirá na luta para reduzir a diferença para o líder Palmeiras. Atualmente, o Rubro-Negro soma 36 pontos, enquanto o Furacão registra 37, oito a menos que o Verdão.

Apesar da importância do confronto, o técnico Dorival Júnior deve manter o revezamento da equipe e repetir a formação que enfrentou o São Paulo na última rodada.

Do outro lado, o Athletico-PR, que também avançou à semifinal da Libertadores, chega embalado, mas o técnico Felipão deve poupar alguns jogadores visando a volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Em 71 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 27 vitórias, contra 26 do Athletico-PR, além de 18 empates. No último encontro, válido pelo primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Possível escalação do FLAMENGO: Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton; Thiago Maia, Diego, Victor Hugo, Cebolinha, Marinho e Lázaro.

Possível escalação do ATHLETICO-PR: Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Nico e Pedrinho; Erick, Alex Santana, Vitor Bueno e Vitinho; Vitor Roque e Rômulo.

Desfalques da partida

Flamengo:

sem desfalques confirmados.

Athletico-PR:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Flamengo x Athletico-PR DATA Domingo, 14 de agosto de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Cristhian Passos Sorence (GO)

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 2 Flamengo Brasileirão 7 de agosto de 2022 Flamengo 1 x 0 Corinthians Brasileirão 10 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Flamengo Brasileirão 14 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Palmeiras x Flamengo Brasileirão 17 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 3 Athletico-PR Brasileirão 7 de agosto de 2022 Estudiantes 0 x 1 Athletico-PR Libertadores 11 de agosto de 2022

Próximas partidas