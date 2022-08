Semifinais da Libertadores 2022: classificados, chaveamento, datas, jogos e mais

Todas as informações das semifinais da principal competição de clubes da América do Sul

O mata-mata da Libertadores está afunilando cada vez mais, e agora é o momento em que os primeiros semifinalistas começam a ser definidos. Já nesta semana conheceremos todos os quatro sobreviventes da competição em 2022.

O primeiro a conseguir a classificação às semis foi o Flamengo, que superou o Corinthians nas duas mãos. Athletico-PR, Atlético-MG, Palmeiras e os argentinos Talleres, Vélez Sarsfield e Estudiantes ainda estão na briga.

Veja, abaixo, todas as informações sobre as semifinais da Libertadores 2022.

Quais são os jogos das semifinais da Copa Libertadores 2022?



A Conmebol definiu, desde o sorteio do mata-mata das oitavas de final, qual é o chaveamento dos confrontos até a finalíssima do torneio. Os confrontos são os seguintes:



Flamengo x Talleres ou Vélez

Athletico-PR ou Estudiantes x Atlético-MG ou Palmeiras



Os mandos de campo dependem da campanha das equipes na fase de grupos, com o melhor time do confronto tendo a vantagem de definir a vaga em casa. Como o Flamengo teve a segunda melhor campanha, por exemplo, faz o segundo jogo da semifinal como mandante.

Quem tem a melhor campanha na fase de grupos?



Palmeiras - 18 pontos Flamengo - 16 pontos Estudiantes - 13 pontos Atlético-MG -11 pontos (saldo de gols: 4) Talleres - 11 pontos (saldo de gols: 1) Athletico-PR - 10 pontos Corinthians - 9 pontos Vélez Sarsfield - 8 pontos

Quando são os jogos das semifinais?



A Conmebol ainda não oficializou as datas das semifinais desta edição 2022, mas a tendência é que seja entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro, para os encontros de ida, e 6 e 7 de setembro para a volta.

Onde assistir aos jogos das semifinais da Libertadores 2022?

Os torcedores que quiserem acompanhar os jogos das semifinais da Libertadores terão uma série de opções. O SBT, na TV aberta, tem o direito de transmitir um jogo por rodada de cada fase da competição. Além disso, todos os jogos podem ser acompanhados pela Conmebol TV, na TV por assinatura.



Para completar, é claro, os jogos terão transmissão do Grupo Disney, através dos Canais ESPN, na TV fechada, e do Star+, novo serviço de streaming, na internet. Nas redes sociais, a transmissão fica por conta do Facebook Watch, da Conmebol.

Como chegaram os times para as semifinais da Libertadores 2022?

O Flamengo não teve grandes problemas para eliminar o Corinthians. Na ida bateu os alvinegros por 2 a 0 em plena Neo Química Arena, depois venceu por 1 a 0 dentro do Maracanã.