Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Flamengo e Vasco se enfrentam na tarde deste domingo (22), a partir das 19h (de Brasília), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Pernambuco, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na TV Globo, o clássico será narrado por Luis Roberto, com os comentários de Junior e Roger Flores. Já no SporTV, Gustavo Villani estará ao lado dos comentaristas Ledio Carmona e Ricardinho.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro na estreia de Tite, o Flamengo agora se prepara para o clássico. Com 47 pontos, o Rubro-Negro busca se manter no G-4. Léo Pereira, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Do outro lado, o Vasco, com 30 pontos, busca se manter fora da zona de rebaixamento. Na última rodada, venceu o Fortaleza por 1 a 0. Marlon Gomes, com dores na coxa, é tratado como dúvida. Paulinho é o provável substituto.

Em 400 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 157 vitórias, contra 132 do Vasco, além de 111 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2023, o Rubro-Negro venceu por 4 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro (Arrascaeta), Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Payet, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Flamengo

David Luiz e Allan estão no departamento médico.

Vasco

