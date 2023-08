Flamengo x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Rubro-Negro busca a recuperação neste domingo (13), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

O Flamengo recebe o São Paulo na noite deste domingo (6), a partir das 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Após ser eliminado da Copa Libertadores pelo Olimpia no meio da semana, o Flamengo enfrenta uma situação de pressão ao retornar ao campo neste domingo. Na rodada anterior do Brasileirão, o time Rubro-Negro sofreu uma derrota por 3 a 0 diante do Cuiabá.

Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli deve ter força máxima em campo apesar do embate contra o Grêmio na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Rubro-Negro saiu vitorioso com um placar de 2 a 0.

Do outro lado, o São Paulo chega embalado com a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Tricolor aparece no meio da tabela, com 24 pontos, e não vence há três rodadas (dois empates e uma derrota).

O duelo pode marcar a estreia de James Rodríguez com a camisa do São Paulo. De acordo com o técnico Dorival Júnior, o atacante poderá atuar por alguns minutos no confronto contra o Flamengo. O técnico também planeja poupar seus principais jogadores, com o olhar já direcionado para o embate frente ao Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na quarta-feira (16), o Tricolor precisa de uma vitória com diferença de um gol para avançar às quartas de final. No primeiro jogo, sofreu uma derrota por 2 a 1.

"O James vem evoluindo, um processo um pouco mais lento, o que não quer dizer que não terá tempo no domingo. Alguns minutos, quem sabe. Vamos conversando, dia a dia, para diminuir esse tempo de readaptação dele", afirmou.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley,, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Gerson, Everton Ribeiro (Victor Hugo) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Sampaoli.

São Paulo: Rafael, Raí Ramos, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Talles Costa, Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Rafinha e Pablo Maia, suspensos, estão fora.

Quando é?