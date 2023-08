Flamengo x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 21ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Maracanã, Flamengo e Internacional entram em campo na noite deste sábado (26), a partir das 18h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na terceira posição com 35 pontos, o Flamengo chega para o duelo descansado, após uma semana livre para treinamentos. O Rubro-Negro vem de vitória no jogo passado e garante que continua na caça ao líder. "Nesse campeonato, todo ponto importa, toda bola pode ser a do título. Esse grupo trabalha todos os dias pelas vitórias nessas 20 decisões que nos restam. Sábado tem mais uma! Vamos juntos!", escreveu o meia Everton Ribeiro em sua rede social.

Do outro lado, o Internacional foi derrotado na rodada anterior e ciu para o 14º lugar, com 24 pontos. Entretanto, o Colorado venceu no meio da semana pelas quartas de final da Libertadores e, visando o jogo de volta, deve mandar a campo uma equipe alternativa. Além disso, Coudet e Rochet estão suspensos.

As equipes já se enfrentaram 86 vezes, com 29 vitórias do Flamengo, 33 do Internacional, além de 24 empates.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Thiago Maia), Victor Hugo, Gerson e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Internacional: Keiller; Hugo Mallo, Igor Gomes, Nico Hernández, De Pena; Gabriel; Matheus Dias, Bruno Henrique, Mauricio; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Lucho González (auxiliar).

Desfalques

Flamengo

David Luiz segue no departamento médico.

Internacional

Rochet e o técnico Coudet estão suspensos.

