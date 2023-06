Flamengo x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (11), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

O Flamengo recebe o Grêmio neste domingo (11), às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois da vitória sobre o Racing por 2 a 1 na Copa Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Invicto no torneio nacional, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos disputados, o Rubro-Negro, com 16 pontos, tem a possibilidade de entrar no G-4 em caso de vitória neste domingo.

Para o confronto, Jorge Sampaoli trata como dúvida as presenças de Gabigol e Léo Pereira, desfalques contra o Vasco e o Racing. Assim, o técnico pode repetir a base dos últimos dois jogos.

Já o Grêmio, embalado com quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos, soma 17 pontos e briga pela permanência no G-4. Na última rodada, o time gaúcho venceu o São Paulo por 2 a 1.

Existe um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 102 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio venceu 35 vezes, enquanto o Flamengo saiu vitorioso em 33 ocasiões, além de 34 empates. No último confronto válido pelo Brasileirão de 2021, as equipes empataram em 2 a 2.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Erick Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro (Matheus França), Arrascaeta e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Cuiabano; Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Desfalques

Flamengo

Matheuzinho, lesionado, e Marinho, afastado, são desfalques certos.

Grêmio

Reinaldo, suspenso, e Diogo Barbosa, que está acertando a sua transferência para o Fluminense, são desfalques, assim como Fábio, machucado.

Quando é?