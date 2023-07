Flamengo fará reunião com Sampaoli por futuro; preparador que agrediu Pablo deve sair

O preparador físico Pablo Fernandez acertou soco no centroavante após o a vitória sobre o Atlético-MG

A agressão de Pablo Fernandez, preparador físico de Jorge Sampaoli, ao atacante Pedro, terá desdobramentos ao longo deste domingo (30). A diretoria rubro-negra vai se reunir com o treinador para definir o futuro do comando técnico, conforme soube a GOAL.

A postura de Jorge Sampaoli diante do ocorrido será determinante para que trabalho seja ou não mantido. Pablo Fernandez, no entanto, será desligado do clube. A decisão já está tomada, e caberá ao treinador argentino apoiar a saída de seu fiel escudeiro de longa data ou sair junto com ele.

Em uma de suas redes sociais, Sampaoli se pronunciou sobre o ocorrido, mas ficou em cima do muro.

Depois de ser agredido por Pablo Fernandez, Pedro se dirigiu a uma delegacia em Belo Horizonte e fez um boletim de ocorrência. A atitude foi tomada pelo jogador, sem influência do Flamengo. O camisa 9 também passou por um exame de corpo de delito.

Os familiares de Pedro, o estafe do atacante e os jogadores do Flamengo estão revoltados com a situação. O camisa 9 ainda está em Belo Horizonte e vai desembarcar no Rio de Janeiro durante este domingo.