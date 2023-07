Preparador físico de Sampaoli agride atacante Pedro após vitória sobre o Atlético-MG

Pablo Fernandez reclamou de comportamento do atacante, jogador respondeu e levou um soco na boca

O preparador físico do técnico Jorge Sampaoli, Pablo Fernandez, deu um soco no atacante Pedro após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte. A notícia foi trazida pelo “GE” e confirmada pela GOAL.

Pedro começou a partida no banco de reservas. Na segunda etapa, após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha, o atacante deixou a zona de aquecimento e voltou para o banco. Sampaoli ainda teria mais uma substituição a fazer, que foi utilizada com Thiago Maia na vaga de Filipe Luís.

No final da partida, no vestiário, Pablo Fernandez fez duras cobranças ao atacante, Pedro retrucou, o preparador físico não gostou e deu um soco na boca do camisa 9 do Flamengo. O jogador apresenta ferimento no local.

Pedro vai dar queixa da agressão em uma delegacia em Belo Horizonte e fará todos os procedimentos necessários. Delegação do Flamengo só voltará ao Rio de Janeiro após ida do jogador ao local.

Segundo uma fonte ouvida pela GOAL, os atletas ficaram indignados com a situação e pedem a saída do preparador físico. Jogadores afirmam que não treinarão no Ninho do Urubu caso o profissional apareça no centro de treinamento.