Flamengo conversa com Vitor Pereira em caso de não renovação de Dorival Jr.

Treinador estava no Corinthians na temporada passada; prioridade é permanência de Dorival

O Flamengo já tem um nome em caso de não renovação de Dorival Júnior: Vítor Pereira, que esteve no Corinthians na última temporada. O treinador português tem conversas com o Rubro-Negro e pode comandar o clube em 2023. A informação foi divulgada pelo Record, de Portugal, e confirmada pela GOAL.

Vítor Pereira esteve à frente do Corinthians em uma temporada cheio de altos e baixos. Ao não renovar o contrato com o clube, alegou problemas familiares, com uma questão de saúde de sua sogra. VP, como foi chamado pela Fiel, terminou a temporada na quarta colocação do Brasileirão, chegou na final da Copa do Brasil e parou nas quartas da Libertadores - onde foi derrotado justamente contra o Flamengo em ambas decisões.

As conversas estão em estágios iniciais, tendo em vista que a preferência do Flamengo é a renovação de Dorival. O técnico, porém, interessa a CBF como possível sucessor de Tite na seleção brasileira.

Campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, Dorival ainda não teve o seu contrato renovado com o Flamengo. O treinador tem conversas com a diretoria, mas o novo vínculo ainda não foi assinado. A única dúvida em relação ao treinador é o tempo de contrato. As conversas são por mais um ano, mas ele pode assinar por mais dois.