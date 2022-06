Os times e títulos de Dorival Júnior como treinador

Confira as equipes que o novo técnico do Flamengo já comandou em sua carreira

Anunciado como treinador do Flamengo nesta sexta-feira (10), Dorival Júnior já passou por vários clubes na sua carreira como técnico, que teve início em 2002, pela Ferroviária.

Dorival conquistou títulos importantes em sua carreira, como a Copa do Brasil de 2010, pelo Santos, e a Recopa Sul-Americana de 2011, pelo Internacional, dentre outros títulos estaduais por outros times que comandou.

Confira, abaixo, um rápido resumo dos trabalhos de Dorival Júnior como técnico.

Flamengo (2022)

Após a demissão do técnico Paulo Sousa, Dorival Júnior foi procurado pela diretoria do Flamengo e aceitou a proposta para a terceira passagem pelo Rubro-Negro.

Ceará (2022)

Após dois anos sem assumir nenhum clube, Dorival acertou com o Ceará para a temporada de 2022.

Dorival fez uma campanha histórica na fase de grupos da Sul-Americana com o Vozão, vencendo todos os jogos da fase, e sofrendo apenas um gol. No Brasileirão, Dorival deixou o Ceará na 12ª posição.

Athletico-PR (2020)

Mauricio Mano/Athletico/Divulgação

Antes de ir para o Furacão, Dorival não trabalhava desde 2018, quando deixou o Flamengo. Pelo Athletico, o treinador fez apenas 18 jogos e acabou demitido após uma sequência de quatro derrotas consecutivas.

Dorival conquistou o Campeonato Paranaense de 2020 pelo Furacão.

Flamengo (2018)

A segunda passagem de Dorival pelo Flamengo aconteceu no fim da temporada de 2018, após a demissão de Maurício Barbieri.

Sem grandes chances de título, Dorival comandou as últimas 12 partidas do Rubro-Negro naquela competição, e conquistou sete vitórias.

Porém, com a eleição de Rodolfo Landim, a nova gestão optou por não seguir com Dorival Júnior para a temporada de 2019.

São Paulo (2017 - 2018)

Anunciado em julho de 2017 para substituir Rogério Ceni, o técnico Dorival Júnior comandou o Tricolor Paulista em 40 jogos, com 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.

Santos (2015 - 2017)

Dorival assumiu o Santos na zona de rebaixamento do Brasileirão de 2015, conseguindo livrar o Peixe em uma campanha de recuperação, terminando na 6ª colocação da competição.

Em 2016, Dorival conquista o Campeonato Paulista, e terminou o Brasileirão na segunda colocação, classificando o Peixe para a Libertadores de 2017.

Palmeiras (2014)

Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil

Dorival ficou apenas três meses no Palmeiras, sendo demitido um dia após o Verdão se livrar do risco de rebaixamento na última rodada do Brasileirão.

Vasco e Fluminense (2013)

Após ser demitido pelo Flamengo, Dorival acertou com o Vasco em julho de 2013. Porém, após uma série negativa no comando do Cruz-Maltino, Dorival acabou sendo demitido com o clube na zona de rebaixamento.

Após a demissão no Vasco, Dorival seguiu no Rio de Janeiro, desta vez para o Fluminense. O técnico assumiu a equipe com a missão de fugir do rebaixamento. Após a polêmica da escalação irregular de André Santos do Flamengo, o Fluminense escapou do rebaixamento.

Flamengo (2012 - 2013)

A primeira passagem de Dorival pelo Flamengo não teve muito destaque. O técnico comandou o Rubro-Negro em 37 jogos, com 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, e acabou demitido após não chegar a um acordo com a diretoria.

Internacional (2011 - 2012)

Pelo Colorado, Dorival Júnior conquistou a Recopa Sul-Americana de 2011, apenas uma semana após assumir o comando da equipe.

Na temporada seguinte, Dorival conquistou o título do Campeonato Gaúcho pelo Colorado contra o Caxias do Sul.

Atlético-MG (2010 - 2011)

Dorival chegou ao Atlético-MG após a demissão do Santos, com a missão de salvar o Galo do rebaixamento. As chances de queda do Atlético eram de 89% segundo os matemáticos. Porém, Dorival livrou o Galo do descenso.

O técnico acabou sendo demitido na temporada de 2011, após campanha ruim no Brasileirão.

Santos (2010)

A primeira passagem de Dorival pelo Peixe resultou na conquista do Paulistão de 2010, e da Copa do Brasil do mesmo ano. Porém, após desavença com Neymar, craque da equipe, Dorival acabou sendo demitido do comando do Santos.

Vasco e outras equipes

Dorival foi o responsável por comandar o Vasco de volta para a primeira divisão após o rebaixamento inédito do Cruz-Maltino em 2008. O técnico conquistou a Série B de 2009 pela equipe.

Antes de chegar ao Vasco, Dorival teve passagens por Coritiba, Cruzeiro, São Caetano, Sport, Juventude, Avaí, Criciúma, Fortaleza, Figueirense e Ferroviária, conquistando os campeonatos Catarinense (Figueirense), Pernambucano (Sport), e Paranaense (Coritiba).