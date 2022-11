Renovações de contrato são foco do Flamengo antes das contratações

Diretoria já trabalha na montagem do elenco para 2023; Filipe Luís, David Luiz e Dorival devem assinar novo contrato em breve

Depois de faturar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América, o Flamengo entrou no modo “férias” antecipadas mesmo ainda tendo jogos do Brasileirão para cumprir tabela. Já de olho no planejamento para a próxima temporada, a diretoria rubro-negra trabalha nas renovações antes de focar nas contratações.

Nos próximos dias, três importantes pilares das conquistas terão seus contratos renovados. Filipe Luís, David Luiz e Dorival Júnior. O técnico, inclusive, vai ganhar uma valorização salarial. A única dúvida em relação ao treinador é o tempo de contrato. As conversas são por mais um ano, mas ele pode assinar por mais dois.

Além das renovações, as saídas também são pontos importantes antes das contratações. Diego Alves e Diego Ribas, dois jogadores de peso da história recente do clube, deixam o Flamengo no próximo final de semana. A última partida de ambos será contra o Avaí, no próximo sábado, no Maracanã.

Outra situação que precisa ser trabalhada é a de Ayrton Lucas. O jogador está emprestado ao time carioca junto ao Spartak Moscou. O Flamengo tinha um gatilho de compra no valor de 9 milhões de euros (R$ 25, 9 milhões na cotação atual). A ideia da diretoria é tentar negociar com os russos um valor abaixo deste pré-determinado.