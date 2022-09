Fiorentina x Juventus: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Partida acontece neste sábado (3), pela quinta rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na internet

Fiorentina e Juventus se enfrentam neste sábado (3), no Estádio Artemio Franchi, a partir das 10h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Antes de encarar o PSG, pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League, a Juventus chega embalada para encarar a Fiorentina após a vitória sobre o Spezia por 2 a 0. Atualmente, a equipe aparece na quarta posição, com oito pontos.

Para o confronto, o técnico Allegri segue sem contar com Chiesa, Pogba e Bonucci.

Do outro lado, a Fiorentina sem vencer há três jogos (dois empates e uma derrota), busca a recuperação para subir na tabela de classificação. No momento, aparece na décima posição, com cinco pontos.

Em 184 jogos disputados entre as equipes, a Juventus registra 89 vitórias, contra 37 da Fiorentina, além de 58 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação da Fiorentina: Pietro Terracciano, Lorenzo Venuti, Nikola Milenkovic, Lucas Martinez Quarta, Cristiano Biraghi, Sofyan Amrabat, Rolando Mandragora, Marco Benassi, Christian Kouame, Luka Jovic, Jonathan Ikone.

Possível escalação da Juventus: Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Federico Gatti, Gleison Bremer, Alex Sandro, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Angel Di Maria, Dusan Vlahovic, Filip Kostic.

Desfalques da partida

Juventus:

Paul Pogba, Bonucci e Federico Chiesa: lesionados

Fiorentina: Nicolas Gonzalez, Gaetano Castrovilli: lesionados.

Quando é?

JOGO Fiorentina x Juventus DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Estádio Artemio Franchi - Florença, ITA HORÁRIO 10h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Juventus

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 1 x 1 Roma Campeonato Italiano 27 de agosto de 2022 Juventus 2 x 0 Spezia Campeonato Italiano 31 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Juventus Champions League 6 de setembro de 2022 16h (de Brasília) Juventus x Salernitana Campeonato Italiano 11 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília)

Fiorentina

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 0 x 0 Napoli Campeonato Italiano 28 de agosto de 2022 Udinese 1 x 0 Fiorentina Campeonato Italiano 31 de agosto de 2022

Próximas partidas