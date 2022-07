Italiano 2022/23: quando começa, onde assistir e os times da Serie A

Uma das mais tradicionais competições do futebol europeu já vai começar; veja tudo sobre o a disputa

A Serie A vai voltar a ser disputada logo logo. O futebol italiano é dos mais tradicionais e disputados do mundo, e, por isso, o torcedor está ansioso pela temporada 2022/23 cheia de grandes times.

Entre os grandes nomes que disputam a competição estão Lautaro Martínez, Paulo Dybala - em uma nova equipe -, Vlahovic, Ciro Immobile e outros tantos, inclusive alguns que veremos no Qatar no final do ano. Além disso, a briga pelo título também promete, com várias equipes de alto nível se preparando intensamente para isso

Então, pensando nisso, a GOAL reuniu as principais informações do Campeonato Italiano para o torcedor ir se preparando para a disputa. Aqui, você terá um "guia" da temporada da Série A. Veja.

Quando começa e quando termina a Serie A italiana 2022-23?

O Campeonato Italiano vai começar um pouco depois de alguns outros, com o primeiro jogo marcado para o sábado, dia 13 de agosto. Esta primeira rodada dura três dias, com os últimos jogos acontecendo na segunda-feira, 15.

Disputada no formato tradicional, de turno e returno, nos quais nos quais todas as equipes se enfrentam, a Serie A italiana termina a temporada com um total de 38 rodadas disputadas, e a última está programada para o final de semana do dia 4 de junho de 2023. Neste meio tempo, a competição fará uma pausa entre 13 de novembro e 4 de janeiro, para a Copa do Mundo e festas de final de ano.

Quais times vão disputar a Serie A italiana em 2022-23?

Atalanta

Bologna

Cremonese

Empoli

Fiorentina

Hellas Verona

Inter de Milão

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Roma

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

Onde assistir aos jogos da Serie A italiana 2022-23?

O Grupo Disney é o detentor exclusivo dos direitos de transmissão do Campeonato Italiano para esta temporada 2022-23. Desta forma, todos os jogos serão passados no Brasil em pelo menos um das plataformas do grupo.

Na TV fechada, o torcedor poderá assistir aos jogos nos canais ESPN, enquanto o Star+ é a opção na plataforma de streaming, pela internet. Com tantas opções, todas as partidas terão transmissão para o Brasil.