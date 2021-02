Final do Mundial de Clubes 2020: quando é, onde assistir, horário e mais da decisão

Bayern e Tigres disputam decisão do torneio após passarem por Al-Ahly e Palmeiras, respectivamente

O Mundial de Clubes está se aproximando de sua decisão. Quatro clubes campeões continentais jogaram as semifinais do torneio em busca da glória de ser campeão do mundo e dois chegaram até a decisão do torneio.

O Tigres, do México, foi o primeiro classificado, após o bater o Palmeiras por 1 a 0 na primeira semifinal, no último domingo. No dia seguinte, o Bayern não tomou conhecimento do adversário e venceu o Al-Ahly, do Egito, por 2 a 0, e também está na final.

Neste ano atípico, por conta da pandemia de Covid-19, o Mundial acontece em 2021 em vez do tradicional mês de dezembro. Por isso, a Goal te conta tudo sobre a atual edição do torneio e sua decisão. Veja:

Quando será a final do Mundial de Clubes 2020?

A decisão do Mundial já tem data marcada para acontecer: será realizado em jogo único nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, às 15h (de Brasília) .

A partida será disputada no Estádio da Cidade da Educação, em Doha, no Qatar, um dos palcos da Copa do Mundo de 2022 .

Onde assistir à final do Mundial de Clubes 2020?

Os direitos de transmissão do Mundial pertencem ao Grupo Globo, que vem realizando uma grande cobertura do evento. Como o Palmeiras caiu na semifinal, a Globo não deve transmitir a final, deixando a partida com exclusividade no SporTV, na TV fechada.

