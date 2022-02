Final da Supercopa Feminina do Brasil 2022: data, horário, onde assistir e tudo sobre Corinthians x Grêmio

A primeira edição da Supercopa Feminina do Brasil já tem sua primeira final garantida, e ela será entre Corinthians e Grêmio.

O futebol feminino segue crescendo consideravelmente no Brasil e no mundo nos últimos anos. E, por isso, nada melhor do que reunir as melhores equipes femininas brasileiras em uma única competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ao todo, oito equipes femininas do futebol brasileiro, como Flamengo, ESMAC, Grêmio, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Internacional e Real Brasília, se classificaram para a primeira fase da competição, sendo elas escolhidas por serem melhores colocadas do Campeonato Brasileiro Feminino A-1 e A-2 de 2021.

Agora, Corinthians e Grêmio fazem a grande final da primeira edição da competição organizada pela CBF.

A GOAL te mostra tudo sobre a grande final da Supercopa Feminina do Brasil.

Como os times chegaram na final da Supercopa Feminina do Brasil 2022?

Corinthians

Para chegar na grande final da Supercopa Feminina do Brasil, o Corinthians estreou na primeira fase contra o Palmeiras. Na ocasião, as Brabas venceram o duelo pelo placar de 3 a 0, com gols de Gabi Portilho, Tamires e Jaqueline.

Depois disso, foi a vez de derrotar o Real Brasília por 2 a 0 na semifinal para, então, garantir vaga na decisão da competição.

Grêmio

Do outro lado, o Grêmio estreou na competição ao derrotar o Cruzeiro por 2 a 0 na primeira fase. Depois disso, a equipe gaúcha empatou com o Flamengo por 1 a 1 no tempo normal e, depois, venceu o duelo nos pênaltis por 4 a 3.

Em que dia e horário acontece a final da Supercopa Feminina do Brasil 2022?

O duelo da grande final da Supercopa Feminina do Brasil entre Corinthians e Grêmio acontece neste domingo (13), às 10h30 (de Brasília).

Onde será a final da Supercopa Feminina do Brasil 2022?

A final da Supercopa Feminina do Brasil ocorrerá na Neo Química Arena, em Itaquera, em São Paulo. O palco da decisão é a casa do Corinthians e, ainda, já recebeu outras grandes partidas do futebol feminino desde sua inauguração, tendo capacidade para acomodar 49 mil pessoas.

Onde assistir à final da Supercopa Feminina do Brasil 2022?

Os torcedores que quiseram acompanhar a final da Supercopa Feminina do Brasil terão, pela primeira vez, um cardápio de peso. Isto porque, a Globo, na TV aberta, transmite a grande decisão dentro da programação do Esporte Espetacular para todo o Brasil.

Além disso, o SporTV, na TV fechada, é uma outra opção para a acompanhar a grande final da Supercopa Feminina do Brasil entre Corinthians e Grêmio.