Qual o número da TV Globo em Sky, Net/Claro e demais operadoras?

Veja onde assistir aos duelos do Brasileirão e Copa do Brasil na TV aberta

Principal emissora do país e campeã de audiência, a TV Globo é tradicionalmente a casa do futebol brasileiro na TV aberta e detém os direitos de transmissão das maiores competições do país, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil .

Dividida em várias afiliadas, espalhadas pelo , a emissora está disponível gratuitamente via satélite, mas também aparece nas principais operadoras como Claro/Net, Sky e Vivo.

Além das competições citadas anteriormente, a TV Globo também comprou os direitos de transmissão das partidas em casa da seleção brasileira e de vários estaduais espalhados pelo país, como os Campeonatos Paulista, Mineiro, Gaúcho e Pernambucano.

Desta forma, a Goal preparou um guia completo com todos os canais das operadoras e os principais jogos que serão transmitidos na TV a cabo.

MAPA DAS AFILIADAS DA TV GLOBO

Em cada localidade, a TV Globo aparece com um nome diferente. Assim, montamos um mapa das afiliadas da emissora em cada uma das capitais, bem como algumas das cidades mais populosas do interior do Brasil e aquelas que tem times na primeira divisão do Brasileirão.

LOCALIDADE NOME DA AFILIADA NÚMERO TV ABERTA NÚMERO CLARO/NET (HD: 501) NÚMERO SKY (HD) Acre (Rio Branco) Rede Amazônica Rio Branco 4 14 5 (405) Alagoas (Maceió) TV Gazeta 7 21 5 (405) Amapá (Macapá) Rede Amazônica Macapá 6 28 10 (410) Amazonas (Manaus) Rede Amazônica Manaus 5 15 5 (405) (Salvador) TV Bahia 11 29 10 (410) Ceará ( ) TV Verdes Mares 10 33 10 (410) Distrito Federal (Brasília) Globo Brasília 10 21 10 (410) Espírito Santo ( ) TV Gazeta Vitória 4 22 5 (405) (Goiânia) TV Anhanguera 2 34 4 (404) Maranhão (São Luís) TV Mirante 10 29 10 (410) Mato Grosso (Cuiabá) TV Centro América 4 36 4 (404) Mato Grosso do Sul (Campo Grande) TV Morena 6 30 12 (412) Minas Gerais (Belo Horizonte) Globo Minas 12 33 12 (412) Pará (Belém) TV Liberal 7 21 10 (410) Paraíba (João Pessoa) TV Cabo Branco 7 19 12 (412) Paraná (Curitiba) RPC 12 41 12 (412) Pernambuco (Recife) Globo Nordeste 13 36 5 (405) Piauí (Teresina) TV Clube 4 26 12 (412) Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) Globo RJ 4 29 4 (404) Rio Grande do Norte (Natal) InterTV 11 34 4 (404) Rio Grande do Sul ( Alegre) RBS 12 34 10 (410) Rondônia (Porto Velho) Rede Amazônica Porto Velho 4 14 4 (404) Roraima (Boa Vista) Rede Amazônica Boa Vista 4 17 10 (410) Santa Catarina (Florianópolis) NSC TV 12 33 4 (404) (São Paulo) Globo SP 5 18 5 (405) São Paulo (Bragança Paulista) TV Vanguarda São José dos Campos 16 17 12 (412) São Paulo (Campinas) EPTV 12 25 12 (412) São Paulo ( ) TV Tribuna 18 19 4 (404) Sergipe (Aracaju) TV Sergipe 4 33 4 (404) Tocantins (Palmas) TV Anhanguera 11 23 4 (404)

CAMPEONATOS TRANSMITIDOS PELA TV GLOBO