Supercopa Feminina do Brasil 2022: times, onde assistir e mais detalhes do torneio

A representatividade do futebol feminino tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, quando se comparado ao pouco que se olhava para a modalidade antigamente. Mesmo assim, há, com certeza, muito o que ser observado e evoluido para uma melhor condição das meninas.

Desse modo, mais um torneio para o futebol feminino foi desenvolvido: a Supercopa do Brasil Feminina, que envolve alguns dos principais times do país para a disputa pela taça. Diferente da competição masculina, não serão apenas duas equipes correndo em busca do troféu.

Veja, a seguir, todas as informações da Supercopa do Brasil Feminina.

Como funciona a Supercopa do Brasil Feminina 2022?

Foto: Paula Reis / Flamengo

O torneio, por ter ainda poucas equipes, começa logo nas quartas de final. Para avançar, não há critério de desempate além das penalidades, já que, aliás, serão apenas partidas únicas até a final.

Portanto, os elencos que vencerem nas quartas vão às semifinais. Os dois restantes disputam o título na finalíssima da Supercopa.

Quais times participam da Supercopa do Brasil Feminina 2022?

Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

No Brasil, vários times se destacam e formam um grupo de times femininos com muita habilidade e investimento para a evolução da modalidade.

Abaixo, estão todas as oito equipes que irão participar da estreia do novo torneio feminino neste ano:

Corinthians

Cruzeiro

Esmac-PA

Flamengo

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Real Brasília

Quais os primeiros confrontos da Supercopa do Brasil Feminina 2022?

Foto: Jéssica Maldonado / Grêmio FBPA

Os jogos das quartas de final, para estrear a competição, já estão definidos e com clássico paulista. Veja os duelos abaixo:

1 : Internacional x Real Brasília - Beira-Rio, Porto Alegre, às 19h (de Brasília) - 04/02/2022

: Internacional x Real Brasília - Beira-Rio, Porto Alegre, às 19h (de Brasília) - 04/02/2022 2 : Grêmio x Cruzeiro - Estádio do Vale, Novo Hamburgo, às 21h30 (de Brasília) - 04/02/2022

: Grêmio x Cruzeiro - Estádio do Vale, Novo Hamburgo, às 21h30 (de Brasília) - 04/02/2022 3 : Corinthians x Palmeiras - Neo Química Arena, São Paulo, às 10h30 (de Brasília) - 06/02/2022

: Corinthians x Palmeiras - Neo Química Arena, São Paulo, às 10h30 (de Brasília) - 06/02/2022 4: Flamengo x Esmac-PA - Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro, às 10h30 (de Brasília) - 06/02/2022

Nas semifinais, os confrontos serão entre Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 3 e Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 4. Entenda:

Internacional ou Real Brasília x Corinthians ou Palmeiras

ou x ou Grêmio ou Cruzeiro x Flamengo ou Esmac-PA

Onde assistir aos jogos da Supercopa do Brasil Feminina 2022?

Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Para a primeira edição, uma grande conquista das meninas: a Rede Globo, dona também dos canais SporTV, comprou os direitos de transmissão do torneio. Por isso, haverá como acompanhar os duelos da Supercopa em TV aberta ou na televisão por assinatura.

Esses serão os canais de transmissão dos jogos para a primeira fase do torneio, as quartas de final: