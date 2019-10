Final da Libertadores 2019: data, onde assistir, local, ingressos e mais informações

River e Boca de um lado, Grêmio e Flamengo de outro: quem enfrentará quem na final em Santiago?

Na primeira final única da história da Conmebol Libertadores, representantes de e se enfrentarão em Santiago em busca do troféu mais cobiçado das Américas. e fazem, do lado argentino, mais um Superclásico e reeditam na semifinal a decisão do ano passado. Do outro lado, o confronto entre e fica marcado pelo duelo entre uma equipe que vem dominando o Brasileirão nas últimas rodadas e outra equipe que ao longo dos últimos anos demonstrou ser uma das mais copeiras do país.

Independente de quem se classificar, a certeza é de que teremos um confronto pesado na final da Libertadores, que garante uma vaga para a disputa do da Fifa, no Qatar.

Pensando nisso, a Goal lista os detalhes da final da competição continental. Confira!

CHAVEAMENTO DA FINAL

River e Boca se enfrentam na Libertadores pela terceira vez desde 2015. Nas duas anteriores, o River levou a melhor, incluindo a final de 2018. Além de toda a rivalidade, os seis títulos dos Xeneizes e quatro dos Millionarios fazem deste confronto ainda mais pesado.

👌 O jogo dos 7⃣ passes! O golaço de Nacho Fernández para deixar a vantagem em 2-0 para o #River contra o #Boca na semifinal! #Libertadores pic.twitter.com/xGTx6vnEf8 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 2, 2019

Na primeira partida, o River venceu o arquirrival por 2 a 0 e saiu em vantagem jogando no Monumental de Núñez. A volta será no dia 22 de outubro, na La Bombonera.

Grêmio e Flamengo jogam a outra semifinal. O time de Renato Portaluppi, que segundo o mesmo tem o melhor futebol do país, tenta ser o primeiro time brasileiro a conquistar a América pela quarta vez. Já o Flamengo, que não chegava na semifinal da Libertadores desde 1984, tenta seu segundo título.

O primeiro jogo, na Arena do Grêmio, será nesta quarta-feira, às 21h30. O segundo confronto será no dia 23 de outubro, no mesmo horário, no Maracanã.

QUANDO E ONDE É A FINAL?

O título da Conmebol Libertadores de 2019 será pela primeira vez disputado em jogo único.

A finalíssima acontece dia 23 de novembro, sábado, no Estádio Nacional, em Santiago, no .

O estádio terá um setor dedicado especificamente para cada torcida dos finalistas. Os outros setores não serão destinados a uma única torcida. A Conmebol disponibilizou no dia 16 de setembro 1100 ingressos para a categoria 2. Os ingressos já foram esgotados.

🤚 Começa a venda geral de ingressos para a final da #Libertadores #Santiago2019!



⏰ A partir das 18h (ARG, BRA, CHI), estarão disponíveis 1100 entradas da categoria 2⃣.



👉 https://t.co/UqS1CoTvq8 pic.twitter.com/owb84FT7Nq — Santiago2019 (@Santiago2019) September 16, 2019

As vendas para os setores com torcida única começarão somente após a confirmaçõs dos classificados.

ONDE ASSISTIR A FINAL DA LIBERTADORES?

O jogo deverá ser transmitido, no Brasil, pelas detendoras dos direitos da competição: Globo, na TV aberta, e Sportv e Fox Sports na TV fechada.

SEMIFINAL 1: BOCA X RIVER

O primeiro jogo entre os arquirrivais foi de domínio completo do River Plate. Empurrado por um Monumental de Núñez abarrotado de torcedores, os donos da casa venceram por 2 a 0 e poderiam até ter feito um placar maior. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, um pênalti para o River foi marcado e Borré abriu o placar. No segundo tempo, o River dominou as ações do jogo. Fernández fez o segundo após uma ótima troca de passes. O River ainda poderia ter feito mais gols, mas a trave e o goleiro Andrada pararam os Millionarios.

A volta será no dia 22 de outubro, às 21h30, em La Bombonera. Para se classificar, o Boca precisa vencer por três gols de diferença ou mais para se classificar diretamente. do Boca por 2 a 0 leva a decisão para os pênaltis e qualquer outro resultado dá a vaga ao River.

SEMIFINAL 2: FLAMENGO X GRÊMIO

Nesta quarta-feira começa a decisão para os brasileiros restantes na Libertadores. Grêmio e Flamengo se enfrentam em Alegre, às 21h30, no primeiro duelo da semifinal. Para este jogo, o time gaúcho não poderá contar com dois titulares: Pedro Geromel e Jean Pyerre, ambos lesionados. Já os cariocas vão com força máxima. Rafinha, Filipe Luis e Gerson, poupados no empate com o pelo Brasilerão, serão titulares.

⚽️🇧🇷 Começa a definição do time brasileiro que vai à final da #Libertadores ! @Gremio e @Flamengo disputam os 90 minutos iniciais desse clássico que vai parar Porto Alegre! pic.twitter.com/G8n3iCZbHP — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 2, 2019

O segundo jogo acontece no dia 23 de outubro, também as 21h30, no Maracanã. O Flamengo decide em casa por ter conseguido uma melhor campanha na fase de grupos.