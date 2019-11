Final da Libertadores, entre Flamengo e River, será no Peru

Por causa das tensões sociais que estão acontecendo Santiago, a decisão continental mudou de país mas segue no dia 23 de novembro

A primeira final única da história da Libertadores da América será realizada em Lima, no , conforme havia sido antecipado pela Goal Brasil.

O jogo estava anteriormente marcado para Santiago, no , mas o clima de ebulição social no país fez com que a Conmebol, em comum acordo com os clubes, decidisse mudar o local da partida entre e .

A data antes estipulada, 23 de novembro, será mantida. O estádio que deverá receber o duelo é o Monumental, com capacidade para 80 mil torcedores.

Lima , Peru . — MarcosBraz (@marcosbrazrio) November 5, 2019

Quem deu a informação foi o dirigente rubro-negro Marcos Braz.