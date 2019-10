Grêmio x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes fazem o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores nesta quarta-feira (2); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo vaga na final da , Grêmio e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), pelo primeiro jogo da semifinal do torneio . O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o , canal Premiere. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x DATA Quarta-feira, 2 de outubro LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, além do Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

"Mostra nossa força em casa. Mas quando entramos em campo, acaba tudo isso (o histórico). É importante entrarmos totalmente focados e escutar o que o Renato vai falar. Quando a gente chega perto da Arena, com aquele clima, já nos coloca focados e determinados. Se Deus quiser vamos sair daqui com um bom resultado para dar alegria aos nossos torcedores", disse Bruno Cortez.

No torneio, a equipe registra três vitórias, um empate e três derrotas. Antes de chegar às semifinais, o time de Renato Gaúcho eliminou o nas oitavas, além do nas quartas.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Michel (Maicon), Alisson (Luciano), Luan e ; Diego Tardelli

FLAMENGO

Embalado, a equipe de Jorge Jesus chega com grande confiança para o confronto fora de casa. A tendência é de que o técnico potuguês utilize a mesma equipe que empatou com o na última rodada do Brasileirão, contando com Rafinha, Gerson e Filipe Luís, que entraram no segundo tempo.

Classificado como o principal favorito na Libertadores por Renato Gaúcho, o Flamengo chegou às semifinais após ter passado por , e San José na fase de grupos, além de e , nas oitavas e quartas de finais, respectivamente.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; William Arão, Gerson, Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

O Grêmio leva pequena vantagem sobre o rival em confrontos diretos (34 vitórias contra 28 do ), apesar da equipe carioca ter lebado a melhor nos últimos jogos. Foram três vitórias para o Fla, além de um empate e apenas uma derrota.

Na noite desta quarta-feira (2), a equipe gaúcha irá defender um retrospecto de 15 anos de invencibilidade em duelos em Porto Alegre. Em 14 jogos, foram 10 vitórias e quatro empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Flamengo 3 x 1 Grêmio Brasileirão 2018 Flamengo 2 x 0 Grêmio Brasileirão 2018 Flamengo 1 x 0 Grêmio 2018 Grêmio 2 x 0 Flamengo Brasileirão 2018 Grêmio 1 x 1 Flamengo Copa do Brasil

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Brasileirão 25 de agosto Cruzeiro 1 x 0 Brasileirão 1 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Cruzeiro Brasileirão 14 de setembro 19h (de Brasília) Cruzeiro x Flamengo Brasileirão 21 de setembro 19h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 Internacional Brasileirão 26 de setembro Flamengo 0 x 0 São Paulo Brasileirão 28 de setembro

Próximas partidas