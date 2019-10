Flamengo x Grêmio: siga AO VIVO a semifinal da Copa Libertadores da América 2019

Sem Luan, lesionado, Renato Gaúcho opta por André para o lugar de Diego Tardelli à frente, formando dupla com Cebolinha e Alisson. Também com o desfalque de Jean Pyerre, o treinador tricolor escala um trio mais cauteloso para o duelo contra o Fla no Maracanã.

Escalação do : Paulo Victor; Paulo Miranda, Walter Geromel, Kannemann, Cortez; Michel, Matheus Henrique, Maicon; Alisson, , André Felipe.