VAR se torna o grande protagonista do primeiro Grêmio x Flamengo na Libertadores

Vídeo gera polêmicas e anula corretamente dois gols dos cariocas ainda na primeira etapa

Poucos lances de perigo, muita polêmica. Grêmio e Flamengo disputam a ida da semifinal da Copa Libertadores e, enquanto muitos esperavam grande futebol, o que se vê é uma partida em que a atuação do árbitro de vídeo vai ganhando destaque sobre a atuação das duas equipes.

Assista o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: experimente o DAZN por um mês, grátis!

E as revisões começaram a aparecer cedo na Arena, em Alegre. Aos 19 minutos, Paulo Victor afastou bola de soco e Ribeiro, no rebote, balançou as redes. O árbitro Néstor Pitana, no entanto, anulou o lance, apontando falta de Gabigol em Kannemann na disputa que originou o lance.

VAR NA E O GOL DE ÉVERTON RIBEIRO FOI ANULADO! #LibertadoresFOXSports pic.twitter.com/DPQuLoWzaK — FOX Sports (@FoxSportsBrasil) October 3, 2019

Quase não deu tempo para respirar: o VAR anulou mais um tento do Fla minutos depois, deste vez por impedimento, quando Gabigol venceu o arqueiro tricolor após contragolpe. Apesar da reclamação dos rubro-negros, especialmente nas redes sociais, a decisão pareceu sim acertada pela posição levemente adiantada do camisa 9.

O @gabigol calça 42, enquanto o zagueiro do time que bate calça 41. Gol do @Flamengo anulado legalmente. pic.twitter.com/aqSg2htJPv — Vinícius Augusto M. de O. Neves (@viniciusmneves) October 3, 2019

Mas o lance mais controverso ainda viria, antes do intervalo de partida, em uma falta inicialmente marcada para o que, na revisão, foi invertida por uma infração contra os donos da casa: Michel chegou forte em dividida com Gerson e, mesmo após conferência com os auxiliares, o volante tricolor ficou apenas com o cartão amarelo.

VAR checa falta de Michel em Gerson para avaliação de cartão vermelho e decide-se pelo cartão amarelo. Assista AO VIVO: Grêmio 0 x 0 pela semifinal da Libertadores ➡️ https://t.co/6XoVKnkOtM pic.twitter.com/PbVMb0G813 — globoesportecom (@globoesportecom) October 3, 2019

O VAR também marcou presença no primeiro x , a outra eletrizante semifinal dessa : o pênalti que abriu a vitória dos Millonarios por 2 a 0 foi cedido após consulta ao vídeo, no primeiro tempo de partida no Monumental de Nuñez.