Fun Fest no Maracanã para final Flamengo x River: preço, ingressos, shows e mais

A finalíssima da Libertadores acontece em Lima, mas a torcida do Flamengo poderá fazer a festa no Maracanã neste sábado

Após 38 anos, o volta a decidir o título da . E mesmo na primeira final única da história da competição, o Maracanã não deixará de receber uma grande festa para empurrar o Rubro-negro ao título. O estádio receberá a "Final Fun Fest".

O evento terá diversos telões espalhados pelo estádio para garantir que os 50 mil flamenguistas que são esperados não percam nenhum detalhe. Além disso, shows de música ao vivo, comidas e bebidas farão a festa da torcida quando a bola não estiver rolando.

No dia 23/11, os portões do Maraca estarão abertos a partir das 14h com muito show, comida e bebida para galera! 🔴⚫



👉 Abertura: 14h

👉 Aquecimento: Ludmilla, Buchecha, DJ Marlboro e Ivo Meirelles

👉 Início da transmissão: 16h30

👉Ingressos: https://t.co/W8IJ4p0Ryb

A Final Fun Fest é organizada pela Dream Factory e pela X3M, e será realizada no Maracanã. O Flamengo não é o organizador do evento, mas fez parceria com as empresas para que os sócios torcedores do clube tenham prioridades na hora de comprar os ingressos.

Quando é a Final Fun Fest?

A Final Fun Fest acontece no dia 23 de novembro, sábado (dia da final da Libertadores). O evento começa a partir das 14h. A bola rola em Lima para Flamengo e às 17h, mas o pré-jogo começa às 16h30 no Maracanã.

O que vai ter na Final Fun Fest?

Além da transmissão do jogo, o evento terá a participação de artistas para agitar os flamenguistas antes do jogo. Ludmilla, Buchecha, DJ Marlboro e Ivo Meirelles farão o aquecimento para a grande final da Libertadores.

Quanto custa a Final Fun Fest?

Veja os preços dos ingressos da Final Fun Fest.

PREÇOS 1º LOTE (ESGOTADO):



− NORTE PROMOCIONAL: R$ 30,00

− NORTE (Sócio-Torcedor, meia e meia solidária*): R$ 45,00 / Inteira – R$ 90,00

− OESTE INFERIOR (Sócio-Torcedor, meia e meia solidária*): R$ 50,00 / Inteira – R$ 100,00

− MARACANÃ MAIS (Sócio-Torcedor, meia e meia solidária*): R$ 300,00 / Inteira – R$ 600,00 -> (com buffet e open bar de cerveja Amstel de 15h00 às 17h00)



PREÇOS 2º LOTE:



- NORTE (Sócio-Torcedor, meia e meia solidária*): R$ 55,00 / Inteira – R$ 110,00

- OESTE INFERIOR (Sócio-Torcedor, meia e meia solidária*): R$ 60,00 / Inteira – R$ 120,00

- MARACANÃ MAIS (Sócio-Torcedor, meia e meia solidária*): R$ 320,00 / Inteira – R$ 640,00 -> (com buffet e open bar de cerveja Amstel de 15h00 às 17h00)

Confira as condições de meia solidária e compre o ingresso no site oficial do evento. Há também a possibilidade de comprar o ingresso pessoalmente.

Pontos de venda físicos e retirada de ingressos:



Gávea

Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.

Dia 18/11/2019 a 22/11/2019 - Horário de 10:00 às 17:00

Dia 23/11/2019 - Horário de 10:00 às 13:00



Maracanã – Bilheteria 02

Dia 20/11/2019 a 22/11/2019 - Horário de 10:00 às 17:00

Dia 23/11/2019 - Horário de 10:00 até o final do primeiro tempo.

Vai ter Final Fun Fest em outra cidade?

Uma festa em Brasília também está programada. No Estádio Mané Garrincha, telões serão montados no campo e a atração musical será por conta de Diogo Nogueira. Haverá feijoada no local. Os portões do estádio serão abertos ao meio-dia.