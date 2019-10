Passagem, hospedagem, viagem: quanto custa ver o Flamengo na final da Libertadores?

Ver o Mengão na final da Libertadores em Santiago, no Chile, não será uma tarefa das mais baratas

A criação da final única na dividiu opiniões. Alguns apontam a imprevisibilidade de um jogo único como fator positivo e outros falam que tal decisão desvaloriza o espetáculo ao tirar as torcidas dos clubes envolvidos de seus estádios. Agora, a escolha já foi tomada e a final da Copa Libertadores 2019 será jogada em Santiago, no Chile, reunindo e na disputa do título.

Índice de conteúdos

Os torcedores do Flamengo que desejarem ver a partida das arquibancadas terão que pagar um preço salgado para isso. Passagens, viagem, hospedagem, ingressos...

A Goal preparou um guia pra você que está pensando em ir assistir ao grande duelo entre Flamengo e River Plate com os valores previstos neste momento para quem quer fazer essa viagem. Confira:

Ingressos

Se você ainda não conseguiu o seu ingresso nas vendas já realizadas nos meses de agosto e setembro tem uma última chance: a Conmebol irá disponibilizar mais 12.500 ingressos para a torcida do Flamengo. O clube ainda não anunciou quais serão os torcedores que poderão comprar essas entradas.

O preço está definido: R$ 320. Confira mais informações sobre a venda de ingressos clicando AQUI.

Passagens

Como a torcida do Flamengo está espalhada por todo o , torcedores devem partir rumo a Santiago das mais diferentes regiões do país. Então, calculamos o valor das passagens aéreas em quinze capitais brasileiras para a semana da final (saída na quinta-feira, dia 21, volta no domingo, dia 24/passagem individual, classe econômica, para um adulto):

CAPITAL PREÇO MAIS BAIXO Rio de Janeiro R$ 5.939 R$ 3.862 Belo Horizonte R$ 5.812 Alegre R$ 5.244 R$ 5.300 Salvador R$ 5.694 Recife R$ 5.396 Brasília R$ 6.191 Manaus R$ 4.633 Curitiba R$ 5.181 Goiânia R$ 8.277 Belém R$ 5.204 São Luís R$ 5.425 Maceió R$ 5.608 R$ 4.016

Já os torcedores que enfrentarão quase três dias de viagem de ônibus para a capital chilena pagarão em torno de R$ 500 por uma passagem só de ida para Santiago. Alguns torcedores preferem ir viajar até Mendoza, na , por tarifas mais baixas, e de lá, pegar um ônibus que que sai aproximadamente por R$ 100, direto para Santiago. Nesse caso, o custo da viagem total seria de em média R$ 4500.

Hotelaria

Procurando em sites agregadores de hotéis, em média, a diária em um quarto individual para um adulto em Santiago num hotel três estrelas na semana da final sairá por aproximadamente R$ 380.

Aqueles que preferirem usar o AirBNB para se hospedar poderão pagar um preço mais acessível: as diárias mais baratas saem por aproximadamente R$ 60.

Combustível

Se algum corajoso quiser ir de carro assistir ao jogo em Santiago, também calculamos qual seria o seu gasto previsto em combustível (gasolina) para ir do Rio de Janeiro até a capital chilena.

Acrescentando os R$ 53 de pedágio para ir com um carro que faça 14 km/l na estrada, o motorista gastará em média R$ 500 de combustível, além de alimentação e da hospedagem na estrada.

