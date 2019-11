Cinto, boné e óculos escuros: os itens proibidos na final da Libertadores 2019

Flamengo e River Plate disputam o título no próximo dia 23, em Lima, no Peru

Faltando pouco menos de uma semana para a final da Copa Libertadores entre Flamengo e River Plate, a Conmebol anunciou uma série de proibições impostas aos torcedores que irão acompanhar a grande decisão no estádio Monumental de Lima, no . Entre as restrições, estarão boné, óculos de sol, além de aplicar o teste do bafômetro em pessoas que aparentem ter consumido álcool.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

De acordo com texto divulgado pela entidade, não será permitido o acesso ao estádio não só de bebidas alcoólicas, estupefacientes, substâncias psicotrópicas, estimulantes ou substâncias similares.

“O pessoal da Polícia Nacional do Peru contará com medidores qualitativos de ar expirados, para aplicar aleatoriamente o teste do bafômetro às pessoas das quais possa-se presumir estarem sob a influência de álcool, procedendo a negar sua entrada e providenciar sua retirada, caso resulte positivo”, publicou a Conmebol.

A primeira final em jogo único da história da Libertadores será disputado entre e , no dia 23 de novembro, às 17h (de Brasília).

Veja os itens proibidos no estádio:

boné;

óculos de sol;

correntes ;

; cintos;

pessoas com aparência de embriaguez;

drogas

substâncias psicotrópicas

estimulantes ou substâncias similares;

Veja os itens liberados no estádio: